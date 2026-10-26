Terör örgütü silah bıraktı! PKK'nın Sincar uzantısı Irak ordusuna katıldı
Terör örgütü silah bıraktı! PKK'nın Sincar uzantısı Irak ordusuna katıldı
Irak Güvenlik Güçleri, Sincar'daki bazı askeri noktaları PKK'nın uzantısı YBŞ'den devraldı. Yaklaşık 4 bin teröristin silah bırakarak Irak ordusuna entegre olduğu belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 14:25
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 14:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Irak Güvenlik Güçleri, Sincar'da bazı askeri noktaları terör örgütü PKK'nın uzantısı YBŞ'den devraldı. Yaklaşık 4 bin terörist silah bırakarak Irak ordusuna entegre oldu.
Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan açıklamasında, söz konusu yapıyla Irak güvenlik güçleri arasındaki askeri bağın yeniden düzenlenmesine yönelik işlemlerin bugün gerçekleştirileceğini ve bu unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini belirtmişti.
Söz konusu adım kapsamında Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümetin yetkili makamlarına devredileceğini kaydeden Numan,
bu adımın, Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atıldığını ifade etmiş uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söylemişti.
Numan, Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını yasakladığına işaret etti.
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Terör örgütü silah bıraktı! PKK'nın Sincar uzantısı Irak ordusuna katıldı
Irak Güvenlik Güçleri, Sincar'daki bazı askeri noktaları PKK'nın uzantısı YBŞ'den devraldı. Yaklaşık 4 bin teröristin silah bırakarak Irak ordusuna entegre olduğu belirtildi.
Irak Güvenlik Güçleri, Sincar'da bazı askeri noktaları terör örgütü PKK'nın uzantısı YBŞ'den devraldı. Yaklaşık 4 bin terörist silah bırakarak Irak ordusuna entegre oldu.
Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan açıklamasında, söz konusu yapıyla Irak güvenlik güçleri arasındaki askeri bağın yeniden düzenlenmesine yönelik işlemlerin bugün gerçekleştirileceğini ve bu unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini belirtmişti.
Söz konusu adım kapsamında Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümetin yetkili makamlarına devredileceğini kaydeden Numan,
bu adımın, Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atıldığını ifade etmiş uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söylemişti.
Numan, Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını yasakladığına işaret etti.
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