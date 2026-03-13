CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme... Eski başkan dahil 19 şüpheli adliyede
Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'nin ihalelerinde 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluşturulduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin firari olduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 15:13
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 15:13
hurhaber.com
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma, belediye yönetimini derinden sarstı. İhale usulsüzlüğü ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla gözaltına alınan şüpheliler arasında eski belediye başkanından meclis üyelerine, personelden yüklenici firma çalışanlarına kadar geniş bir kesim yer alıyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran operasyonda tespit edilen 125 milyon liralık kamu zararı, soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi.
ESKİ BAŞKAN TURGAY GENÇ DAHİL 19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, sağlık kontrolünden geçirilen 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.
125 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI TESPİT EDEN OPERASYONUN PERDE ARKASI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapılarak 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğunu tespit ederek operasyon düzenlemişti.
Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 1'i firari, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
