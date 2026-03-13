Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye belediyecilik tepkisi: İBB yükümlüklerin hiçbirini yerine getirmedi
İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İş siyaset yapmaya gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı. 2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu. İBB maalesef yükümlüklerin hiçbirini yerine getirmedi.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 16:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Bu güzel bahar havasında, Fatih'in emaneti İstanbul'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.
Hem yeni tıp fakültemiz hem çiçeği burnunda hizmet binalarımız hayırlı ve uğurlu olsun.
Sözlerimin hemen başında artık yavaş yavaş veda etmeye hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Rahmet ve bereket halkasının dalga dalga yayıldığı bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Bizleri huzur ve afiyet içinde Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini ve bu niyazımızı Cenab-ı Allah'tan özellikle temenni ediyorum.
Tıp tarihimize çok önemli katkılar yapan hekim, ressam ve tezhip üstadı merhum Ahmet Süheyl Ünver bir yazısında bakın ne diyordu. "Türkler bir Ramazan medeniyeti kurmuşlardır. Ve onu İstanbul'da tecessüm ettirmişlerdir." Evet bizler o Ramazan medeniyetini burada sizlerle birlikte işte bu tarihi mekânda çok yoğun bir şekilde yaşıyor ve hissediyoruz.
Mimari zenginliğiyle, tarihi derinliğiyle, beşerî ve kültürel çeşitliliği ile iki kıtanın bir boğazda buluştuğu bu eşsiz şehrin, şehirlerin sultanı Aziz İstanbul'un havasını soluyoruz.
Birazdan inşallah Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin birinci etabının temelini atacak, ayrıca yapımı tamamlanan 16 hizmet binamızın resmî açılışını gerçekleştireceğiz.
Hem yeni tıp fakültemiz hem de çiçeği burnunda hizmet binalarımız üniversitemize, İstanbul'umuza, öğrenci ve hocalarımıza, hasta ve hasta yakınlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Bu yapıların inşasında emeği geçen yüklenici firmalarımızı, işçi, memur ve mühendislerimizi, bu eserlerde alın ve fikir teri bulunan tüm kardeşlerimi şükranla anıyorum.
Finansman desteği sağlayan Çevre Bakanlığımıza, TOKİ'mize ve Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza da aynı şekilde tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Projenin tüm aşamalarını büyük bir titizlikle adım adım takip eden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yönetimini ve hocalarımızın her birini canı gönülden kutluyorum.
Son olarak hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor, sağlık ordumuzun her bir mensubuna emekleri, hizmetleri ve gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum.
Kıymetli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dönüşüm çalışmaları Büyük Marmara Depremi akabinde başlatılmış fakat ne yazık ki son derece yetersiz ve sınırlı diyebileceğim bir noktada kalmıştı.
Güçlendirme ve yeniden inşa faaliyetlerini daha etkin bir hâle getirmek üzere 2013 yılında yeni bir süreç yönetimi planladık. Hastanemizi hem başka bir yere taşımamız hem de depreme dayanıksız olan eski binayı yıkıp aynı yere yenisini inşa etmemiz gerekiyordu.
2018'den itibaren tüm bu çalışmalar yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde devam ettirildi. Proje üç etaplı tasarlandı. Ve eş zamanlı olarak hem inşaata başlanması hem de eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi hedeflendi.
Bu amaçla normalde son etap olarak inşası planlanan alana yaklaşık 40 bin metrekare büyüklüğünde 23 adet çelik konstrüksiyon bina inşa edildi. Böylelikle hem burada öğrenim gören gençlerimizin eğitimleri kesintisiz şekilde devam etti hem de vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin devamı sağlandı.
Tabii bu süreçte hızımızı kesen gelişmelerle de karşılaştık. Hastanemiz arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için burada kazı çalışmaları da yapıldı. Kültür Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu kazılar sonucunda binlerce eser gün yüzüne çıkarılıp tasnif edilerek İstanbul'umuzun kültür varlığına yenileri eklenmiş oldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar