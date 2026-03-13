Bölgede gerilim tırmanıyor: İran’dan ABD üsleri ve İsrail’e yeni füze saldırıları
ABD, İsrail ve İran arasında 14 gündür devam eden çatışmalar yeni saldırılarla şiddetlendi. İran ordusu, İsrail’in Hayfa kentindeki petrol rafinerileri ile bölgedeki ABD üslerini hedef alan yeni bir füze ve İHA saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İsrail’in kuzeyine düzenlenen saldırılarda 59 kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 08:51
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 08:53
ABD, İsrail ve İran arasında süren çatışmalar 14. gününde de şiddetini artırarak devam ediyor. İran ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail’in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni bir füze saldırı dalgası başlattığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, halka sığınaklara girmeleri talimatı verildi.
İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu da ülkenin kuzey kesiminde sirenlerin çaldığını duyurdu. Haberde, İran’dan atılan bazı füzelerin açık alanlara düştüğü, bazılarının ise hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İRAN SALDIRILARINDA 59 KİŞİ YARALANDI
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada, İran’dan gerçekleştirilen yeni füze saldırılarında 58’i hafif olmak üzere toplam 59 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Zarzir beldesinde 35 yaşındaki bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı ifade edildi.
İran’dan gönderilen füzelerin ardından bölgedeki bazı yerleşim yerlerinde gökyüzünde patlama sesleri duyulduğu ve bazı evlerde hasar meydana geldiği aktarıldı.
İRAN: HAYFA’DAKİ PETROL RAFİNERİLERİ HEDEF ALINDI
İran Öğrenci Haber Ajansı (SNN), Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, İsrail’in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı düzenlendiği ve saldırıların birkaç saat boyunca süreceğinin bildirildiği ifade edildi.
ABD ÜSLERİ VE İSRAİL ŞEHİRLERİNE YENİ SALDIRI DALGASI
İran devlet televizyonu, “Gerçek Vaat-4” operasyonunun 44. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamaya göre İsrail’in Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa şehirlerinin yanı sıra ABD’nin 5. Filosu ve bölgedeki diğer askeri üslerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı başlatıldı.
Saldırılarda ağır başlıklı Hürremşehr, Hayberşeken, Fettah, Emad ve Kadr balistik füzelerinin kullanıldığı bildirildi.
TAHRAN’DA PATLAMA SESLERİ
İran medyası, ABD ve İsrail saldırıları altındaki başkent Tahran’ın çeşitli bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
Bazı İran basın organları patlamaların kentin doğu ve güney kesimlerinde meydana geldiğini bildirdi. Asriran haber sitesi ise Tahran’da 11 ayrı bölgede patlama yaşandığını duyurdu.
Patlamaların Levasan, Zaferaniye, İslamşehr, Rey, Tahranpars, Perdis, Punek, Merzdaran, Sohreverdi, Dovlet ve Naziabad bölgelerinde duyulduğu ifade edilirken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bölgedeki gelişmeler dakika dakika
• 08:32 İran, 28 Şubat’tan bu yana karşı saldırılarında en fazla füze ve İHA’yı Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki hedeflere yönlendirdi.
• 07:19 Dubai yönetimi, kent merkezindeki bir binanın cephesine hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının düştüğünü açıkladı.
• 06:25 İran’ın İsrail’in kuzeyine düzenlediği füze saldırısında 58’i hafif olmak üzere 59 kişi yaralandı.
• 05:49 Irak’taki bazı silahlı gruplar, ABD’ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini iddia etti.
• 04:22 İran medyası, Tahran’da patlamalar meydana geldiğini duyurdu.
• 04:19 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üsleri ve İsrail şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını açıkladı.
• 03:54 İsrail’in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.
• 03:49 Bahreyn genelinde alarm sirenleri çaldı ve halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı.
• 02:38 Suudi Arabistan, hava sahasına giren 21 insansız hava aracının savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.
• 01:39 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin savaşı başlatmadığını ve sürdürmeye meyilli olmadığını söyledi.
• 00:55 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak hava sahasında düşerek kırıma uğradığını açıkladı.
• 00:34 ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında iki şiddetli patlama sesi duyuldu.
İRAN’IN MİSİLLEMESİNİN ARDINDAN İSRAİL’İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALDI
