İsrail ordusu Tahran’da yeni hava saldırısı başlattı
İsrail ordusu Tahran’da yeni hava saldırısı başlattı. IDF, İran yönetimine ait askeri tesisler ve altyapı hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 22:26
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 22:30
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların İran yönetimine bağlı askeri tesisler ve stratejik altyapı unsurlarını hedef aldığını bildirdi. Açıklamada operasyonun geniş çaplı şekilde yürütüldüğü ifade edilirken gelişmelerin bölgesel güvenlik dengeleri açısından yakından izlenmesi bekleniyor.
İsrail ordusu tarafından yapılan bilgilendirmede saldırıların gece saatlerinde başladığı ve farklı hedef noktalarına yönelik hava operasyonlarının sürdüğü aktarıldı. Tahran çevresinde bulunan bazı askeri tesisler ile yönetim altyapısının operasyon kapsamında hedef alındığı belirtildi.
Hedef alınan noktalar
IDF açıklamasında operasyonun İran yönetimine bağlı askeri kapasiteyi etkileyen hedeflere odaklandığı kaydedildi. Hava saldırılarında özellikle askeri altyapı unsurları ve operasyonel tesislerin hedef listesinde yer aldığı bildirildi.
Saldırıların kapsamına ve hasar durumuna ilişkin ayrıntılı teknik veriler paylaşılmadı. İran makamlarından ise saldırılara ilişkin resmi bir değerlendirme henüz gelmedi.
