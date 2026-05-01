Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 09:06
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 09:06
Haber Merkezi
Muğla'ya gitmek için Tekirdağ'dan yola çıkan Pamukkale firmasına ait K.U. idaresindeki 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, otobüsteki yolcular Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olay yerinde yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Cenazeler, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.
Otobüs sürücüsü K.U. gözaltına alındı.
