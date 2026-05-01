Kadıköy’de 1 Mayıs mitinginde hangi mesajlar öne çıktı?
Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi kapsamında sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi partiler Rıhtım Meydanı’nda bir araya geldi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Haydarpaşa ve Söğütlüçeşme’den yürüyerek alana ulaştı. Gün boyunca yapılan konuşmalar ve taşınan pankartlarda emek, adalet, demokrasi ve eşitlik talepleri öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 18:35
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 18:49
Kadıköy’de sabah saatlerinden itibaren toplanan gruplar, belirlenen güzergâhlardan Rıhtım Meydanı’na yürüdü. Söğütlüçeşme’den başlayan kortej yürüyüşü sloganlar eşliğinde ilerledi. Polis ekipleri güzergâh boyunca bariyerlerle alanı sınırlandırırken, giriş noktalarında üst ve çanta aramaları yapıldı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından katılımcılar kontrollü şekilde alana alındı.
Siyasi parti ve sivil toplum katılımı
Mitinge sendikaların yanı sıra çeşitli siyasi parti temsilcileri ve demokratik kitle örgütleri katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan da alanda yer aldı. Açılış konuşmalarında tutuklu gazetecilere ilişkin mesajlar paylaşıldı ve “Gazetecilik suç değildir” ifadesi öne çıktı.
Sendika temsilcilerinden ortak açıklama
Sendika başkanlarının yaptığı ortak açıklamada, çalışanların gelirde ve vergide adalet talebi dile getirildi. Açıklamada, “Emeğimizin hakkını istiyoruz, gerçek bir demokrasi istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Katılımcılar, birlik ve dayanışma vurgusuyla ortak mücadele çağrısı yaptı.
Konuşmalarda öne çıkan başlıklar
KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak konuşmasında güvencesiz çalışma koşullarına dikkat çekerek uzun çalışma saatlerine karşı mücadele vurgusu yaptı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, istihdam, ücret ve örgütlenme konularında talepleri sıraladı. TTB İkinci Başkanı Dr. Mualla Pınar Saip ise sağlık, laiklik ve toplumsal haklar başlıklarına değindi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında emek, demokrasi ve barış taleplerini öne çıkardı.
Kadıköy’de 1 Mayıs mitingi kapsamında sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi partiler Rıhtım Meydanı’nda bir araya geldi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Haydarpaşa ve Söğütlüçeşme’den yürüyerek alana ulaştı. Gün boyunca yapılan konuşmalar ve taşınan pankartlarda emek, adalet, demokrasi ve eşitlik talepleri öne çıktı.
