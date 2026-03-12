Hakan Fidan 'kimse bu hayale kapılmasın' diyerek açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu’daki savaş ve İran’a yönelik senaryolar hakkında açıklama yaptı. Türkiye’nin her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı olduğu vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 18:52
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 19:02
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmeler, İran’a yönelik senaryolar ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye’nin savaşın gidişatına ve sonrasına dair tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olduğunu belirterek bölgesel istikrarsızlığı artırabilecek planlara karşı uyarıda bulundu.
Orta Doğu’daki savaş gündemdeydi
Fidan, görüşmelerde başta Orta Doğu olmak üzere güncel uluslararası meselelerin ele alındığını ifade etti. Bölgedeki gerilimin azaltılması için Türkiye’nin komşu ülkeler ve uluslararası ortaklarla temaslarını sürdürdüğünü belirten Fidan, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin çatışmaların sonlandırılması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü dile getiren Fidan, bölgedeki gelişmelerin küresel güvenlik açısından da yakından takip edildiğini kaydetti.
İran’da iç savaş senaryolarına tepki
Bakan Fidan, İran’da etnik veya mezhepsel fay hatlarını tetikleyerek iç savaş çıkarılmasını hedefleyen senaryolara karşı olduklarını vurguladı. Bu tür girişimlerin bölgesel istikrarı tehdit edeceğini belirten Fidan, “Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin savaşın gidişatı ve olası gelişmeler konusunda hazırlıklı olduğunu belirten Fidan, bölgede bulunan Türk vatandaşlarının güvenliği için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.
İsrail’in politikalarına eleştiri
Fidan açıklamasında İsrail’in bölgedeki politikalarına da değindi. Netanyahu hükümetinin Orta Doğu’daki birçok çatışma ve insani krizle ilişkilendirildiğini belirten Fidan, uluslararası hukukun ve insani değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.
İsrail’in askeri faaliyetlerini genişleterek çatışmaları Lübnan’a taşıdığı yönündeki gelişmelerin yakından izlendiğini ifade eden Fidan, bölgedeki gerilimin daha fazla yayılmaması gerektiğini söyledi.
Hava savunma sistemi açıklaması
Basın toplantısında Türkiye’nin hava savunma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fidan, NATO’nun kolektif savunma konseptinin bölgesel güvenlik açısından önemine dikkat çekti. Son dönemde Türkiye’ye yönelik bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini belirten Fidan, müttefik ülkelerle koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.
