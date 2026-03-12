ABD’de sinagoga silahlı saldırı Michigan eyaletinde meydana geldi. West Bloomfield’daki Temple Israel Sinagogu çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 22:20
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 22:23
ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu’na silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. İlk belirlemelere göre saldırıda yaralanan olmadı.
Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Yetkililer saldırının ardından sinagog çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
FBI olay yerinde inceleme başlattı
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, FBI ekiplerinin Michigan’daki yerel güvenlik birimleriyle birlikte olay yerine sevk edildiğini bildirdi. Patel, ekiplerin West Bloomfield’daki Temple Israel Sinagogu’nda meydana gelen araçlı ve silahlı saldırı olayına müdahale ettiğini ifade etti.
Yetkililer olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Bölgede güvenlik devriyeleri artırıldı
Michigan Eyalet Polisi saldırının ardından yaptığı açıklamada vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi. Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırdığı belirtildi.
