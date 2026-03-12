Bahçeli Türkiye’ye düşen füzeler sonrası açıklama yaptı
Bahçeli Türkiye’ye düşen füzeler sonrası açıklama yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye’ye düşen füzeler hakkında konuştu. MHP lideri, ABD İsrail İran geriliminin bölgesel riskleri artırdığını belirterek Türkiye’nin her senaryoya hazır olması gerektiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 20:52
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 20:56
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran’dan ateşlenen iki füzenin Türkiye’ye düşmesi ve ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim hakkında açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye’nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini belirterek bölgesel risklerin yükseldiğini ve tüm senaryolara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. Açıklama, bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde geldi.
Bahçeli değerlendirmesinde, ABD ile İsrail arasındaki stratejik ortaklığın bölgede askeri ve siyasi gerilimi artırdığını söyledi. Bu durumun çevre ülkeler açısından yeni güvenlik riskleri oluşturduğunu belirten Bahçeli, Türkiye’nin gelişmeleri dikkatle izlediğini vurguladı.
Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmez
İran’dan ateşlenen iki füzenin Türkiye’ye düşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, Türkiye’nin egemenliğine yönelik hiçbir tehdidin kabul edilmeyeceğini ifade etti. Bahçeli, “Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin güvenliğini koruma konusundaki kararlılığa dikkat çekti.
Bölgesel gerilim için hazırlık uyarısı
Bahçeli açıklamasında, ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik etkilerinin bölgesel riskleri artırabileceğini belirtti. Bu gelişmelerin Türkiye’nin çevresinde biriken güvenlik tehditlerini yoğunlaştırabileceğini ifade eden Bahçeli, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
Bahçeli Türkiye’ye düşen füzeler sonrası açıklama yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye’ye düşen füzeler hakkında konuştu. MHP lideri, ABD İsrail İran geriliminin bölgesel riskleri artırdığını belirterek Türkiye’nin her senaryoya hazır olması gerektiğini söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran’dan ateşlenen iki füzenin Türkiye’ye düşmesi ve ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim hakkında açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye’nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini belirterek bölgesel risklerin yükseldiğini ve tüm senaryolara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. Açıklama, bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde geldi.
Bahçeli değerlendirmesinde, ABD ile İsrail arasındaki stratejik ortaklığın bölgede askeri ve siyasi gerilimi artırdığını söyledi. Bu durumun çevre ülkeler açısından yeni güvenlik riskleri oluşturduğunu belirten Bahçeli, Türkiye’nin gelişmeleri dikkatle izlediğini vurguladı.
Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmez
İran’dan ateşlenen iki füzenin Türkiye’ye düşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, Türkiye’nin egemenliğine yönelik hiçbir tehdidin kabul edilmeyeceğini ifade etti. Bahçeli, “Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin güvenliğini koruma konusundaki kararlılığa dikkat çekti.
Bölgesel gerilim için hazırlık uyarısı
Bahçeli açıklamasında, ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik etkilerinin bölgesel riskleri artırabileceğini belirtti. Bu gelişmelerin Türkiye’nin çevresinde biriken güvenlik tehditlerini yoğunlaştırabileceğini ifade eden Bahçeli, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
