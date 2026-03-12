İBB davasının TRT'den yayınlanması önergesi reddedildi

İBB davasının TRT’den canlı yayınlanmasına yönelik CHP önergesi TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Tartışmaların nasıl devam edeceği merak ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 22:01
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 22:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Genel Kurulu’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası duruşmalarının TRT’den canlı yayınlanabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu ve TRT Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin doğrudan gündeme alınmasına yönelik CHP önergesi oylamaya sunuldu. Önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Oylamada CHP, DEM Parti, İYİ Parti ile Yeni Yol grubunu oluşturan Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi önergeye destek verdi.
Konuya ilişkin tartışmaların, yargı süreçlerinin kamuoyuna açık şekilde izlenmesi meselesini yeniden gündeme taşıması bekleniyor.
AK Parti’den yargılama süreci vurgusu
AK Parti Grubu adına söz alan Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise önergeye karşı görüş bildirdi. Türkiye’de çok sayıda seçilmiş kamu görevlisinin bulunduğunu belirten Özkaya, tüm yargılamaların TRT üzerinden yayınlanmasının mümkün olup olmadığının tartışılması gerektiğini söyledi.
Özkaya, Türkiye’de jüri sistemi bulunmadığını hatırlatarak yargılamaların mahkeme süreci içinde yürütüldüğünü ifade etti. Sanıkların iddianamede yer alan iddialara mahkeme önünde yanıt vermesi gerektiğini dile getiren Özkaya, yargılamanın herkes için temel bir hak olduğunu belirtti.
Bahçeli’nin açıklamaları gündeme geldi
Genel Kurul’daki görüşmelerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce yaptığı açıklamalar da gündeme geldi. Bahçeli, 10 Mart’ta partisinin grup toplantısında İBB davası duruşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanması gerektiğini belirterek, “Milletimizin gözü önünde ak koyun kara koyun tefrik edilsin” ifadelerini kullanmıştı.
CHP’nin aynı yöndeki bir önergesi 2 Aralık 2025 tarihinde de TBMM Genel Kurulu’na sunulmuş, söz konusu önerge de AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
