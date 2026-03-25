Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25 artarak 1119'a, yaralı sayısının ise 3 bin 144'e çıktığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 25.03.2026 22:34
Haber Güncellenme Tarihi: 25.03.2026 22:35
İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1119'a, yaralı sayısının ise 3 bin 144'e çıktığı bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin 123'ünün çocuk, 84'ünün kadın olduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail saldırılarında 45 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 122 sağlık çalışanının yaralandığı ifade edildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
- İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan hükümeti Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 175 bini geçtiğini açıklamıştı.
İşgalci İsrail katliama devam ediyor
