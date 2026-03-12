Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran açıklaması: Şiddet büyümemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran açıklaması: Şiddet büyümemeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran merkezli şiddet sarmalına ilişkin açıklama yaptı. Orta Doğu’daki gerilim için yürütülen diplomasi trafiğine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 20:25
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 20:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nün takdim edildiği törende Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İran merkezli şiddet sarmalının daha fazla büyümemesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirtti. Açıklamalar Ankara’da düzenlenen törende kamuoyuyla paylaşıldı.
Erdoğan, yaşanan her kriz ve çatışmanın uluslararası sistemdeki temsil sorununu ortaya koyduğunu ifade ederek “Dünya 5’ten büyüktür” vurgusunu yineledi. Bölgesel gerilimlerin azaltılması için diplomatik temasların sürdüğünü söyledi.
Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim edildi
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in küresel barış, mültecilerin korunması ve uluslararası iş birliği alanındaki çalışmalarına dikkat çekti. Guterres’in görev süresi boyunca farklı krizlerde yürüttüğü diplomatik çabaların uluslararası toplum açısından önemli olduğunu belirtti.
Erdoğan, Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasındaki iş birliğinin birçok alanda devam ettiğini ifade ederek Karadeniz Tahıl Girişimi’nin küresel gıda krizinin etkilerini azaltmada önemli rol oynadığını söyledi. Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde de BM ile yakın temasın sürdüğünü dile getirdi.
Orta Doğu’daki gerilime diplomasi vurgusu
Orta Doğu’da artan gerilimlere değinen Erdoğan, bölgenin kritik bir dönemden geçtiğini belirtti. İran merkezli şiddet sarmalının daha fazla büyümemesi için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ifade etti.
Erdoğan ayrıca Gazze’de yaşanan gelişmelere de değinerek Birleşmiş Milletler’in uluslararası hukukun korunması ve iki devletli çözüm yönündeki çabalarının önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin bölgesel krizlerin çözümünde diplomasi ve diyalog kanallarını açık tutmaya devam edeceğini belirtti.
Türkiye 2026 BM iklim konferansına hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadele konusuna da değindi. Türkiye’nin Kasım 2026’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hazırlandığını açıkladı.
Türkiye’nin küresel çevre politikalarında aktif rol üstlenmeye devam edeceğini ifade eden Erdoğan, sürdürülebilir kalkınma ve iklim politikalarının uluslararası iş birliği ile yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Guterres ödülü BM çalışanları adına kabul etti
Törende konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü kabul etmekten onur duyduğunu söyledi. Guterres, ödülü Birleşmiş Milletler çalışanları adına da kabul ettiğini ifade etti.
Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin Birleşmiş Milletler Şartı’nın ruhunu yansıttığını belirten Guterres, uluslararası iş birliğinin barışın tesisinde temel unsur olduğunu dile getirdi.
Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Guterres, bölgede artan şiddetin uluslararası barış ve güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Şiddetin azaltılması ve diplomatik diyalogun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran açıklaması: Şiddet büyümemeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran merkezli şiddet sarmalına ilişkin açıklama yaptı. Orta Doğu’daki gerilim için yürütülen diplomasi trafiğine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nün takdim edildiği törende Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İran merkezli şiddet sarmalının daha fazla büyümemesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirtti. Açıklamalar Ankara’da düzenlenen törende kamuoyuyla paylaşıldı.
Erdoğan, yaşanan her kriz ve çatışmanın uluslararası sistemdeki temsil sorununu ortaya koyduğunu ifade ederek “Dünya 5’ten büyüktür” vurgusunu yineledi. Bölgesel gerilimlerin azaltılması için diplomatik temasların sürdüğünü söyledi.
Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim edildi
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in küresel barış, mültecilerin korunması ve uluslararası iş birliği alanındaki çalışmalarına dikkat çekti. Guterres’in görev süresi boyunca farklı krizlerde yürüttüğü diplomatik çabaların uluslararası toplum açısından önemli olduğunu belirtti.
Erdoğan, Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasındaki iş birliğinin birçok alanda devam ettiğini ifade ederek Karadeniz Tahıl Girişimi’nin küresel gıda krizinin etkilerini azaltmada önemli rol oynadığını söyledi. Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde de BM ile yakın temasın sürdüğünü dile getirdi.
Orta Doğu’daki gerilime diplomasi vurgusu
Orta Doğu’da artan gerilimlere değinen Erdoğan, bölgenin kritik bir dönemden geçtiğini belirtti. İran merkezli şiddet sarmalının daha fazla büyümemesi için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ifade etti.
Erdoğan ayrıca Gazze’de yaşanan gelişmelere de değinerek Birleşmiş Milletler’in uluslararası hukukun korunması ve iki devletli çözüm yönündeki çabalarının önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin bölgesel krizlerin çözümünde diplomasi ve diyalog kanallarını açık tutmaya devam edeceğini belirtti.
Türkiye 2026 BM iklim konferansına hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadele konusuna da değindi. Türkiye’nin Kasım 2026’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hazırlandığını açıkladı.
Türkiye’nin küresel çevre politikalarında aktif rol üstlenmeye devam edeceğini ifade eden Erdoğan, sürdürülebilir kalkınma ve iklim politikalarının uluslararası iş birliği ile yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Guterres ödülü BM çalışanları adına kabul etti
Törende konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü kabul etmekten onur duyduğunu söyledi. Guterres, ödülü Birleşmiş Milletler çalışanları adına da kabul ettiğini ifade etti.
Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin Birleşmiş Milletler Şartı’nın ruhunu yansıttığını belirten Guterres, uluslararası iş birliğinin barışın tesisinde temel unsur olduğunu dile getirdi.
Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Guterres, bölgede artan şiddetin uluslararası barış ve güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Şiddetin azaltılması ve diplomatik diyalogun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
