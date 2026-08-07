İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'i yakalanırken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:56
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 11:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 15'i yakalandı.
3 ilde eş zamanlı operasyon
Yetkililer tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma devam ediyor
Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" iddialarına ilişkin soruşturmanın, elde edilen yeni bilgiler ve tanık beyanları doğrultusunda genişletildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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CHP'li belediyeye 3. dalga rüşvet operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'i yakalanırken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 15'i yakalandı.
3 ilde eş zamanlı operasyon
Yetkililer tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma devam ediyor
Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" iddialarına ilişkin soruşturmanın, elde edilen yeni bilgiler ve tanık beyanları doğrultusunda genişletildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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