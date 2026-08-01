CHP'li belediyede İstanbul'a uzanan rüşvet çarkı!

Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren müteahhit FK. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet ağını anlattı. Müteahhit FK., 'Başkan Erdal Beşikçioğlu, belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek 'İş yapmaya devam etmek istiyorsan bana iki otobüs parasını getireceksin.' dedi. Para tahsilatları İmar Müdürlüğü'nde görevli mimarlar aracılığıyla yapılıyordu. Benden ruhsat karşılığında 4 ila 6 milyon TL istendi. E.G. 500 bin dolar, A.A. 160 bin dolar, M.A. 7 milyon TL rüşvet verdi Paraların bir bölümünü İmar Müdürü Serpil Zengin, İstanbul'daki CHP yönetimine götürüyordu.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 09:02
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 09:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada müteahhit F.K., Etimesgut Belediyesi'nde milyonluk rüşvet çarkı kurulduğunu öne sürdü.
F.K., toplanan paraların belediyede paylaşıldığını, bir kısmının ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, F.K., belediye binası önünde görüştüğü Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni otobüsleri göstererek, "İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki otobüs parasını bana getireceksin" dediğini söyledi.
TALİMAT BAŞKAN'DAN
Müteahhit F.K., Bağlıca'daki 34 villalık projesi için İmar Müdürü Serpil Zengin'in kendisinden 5-6 milyon TL istediğini, kabul etmeyince Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun devreye girip Beşikçioğlu'nun talimatıyla fiyatı 4 milyon TL'ye düşürdüğünü savundu. Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın ise projenin reklam afişleri için 100 bin TL istediğini, ödemeyince brandaların söküldüğünü aktardı.
53.5 MİLYONLUK ÇETELE
F.K., farklı müteahhitlerden ruhsat işlemleri karşılığında alınan paraların bilgisini de verdi. İddiaya göre E.G. 2 bin dairelik projesi için 500 bin dolar, A.A. ise 8 villalık projesi için 160 bin dolar verdi. A.T.'den 32 villalık projesi için 320 bin dolar istendi ancak bu talep kabul edilmedi. M.A.'nın da Yapracık'taki konut projesi için mimarlar aracılığıyla 7 milyon lira ödediği iddia edildi. Ayrıca Etimesgut Müteahhitler Derneği üzerinden de ruhsat işlemlerinin hızlandırılacağı vaadiyle para toplandığını dile getirdi. Müteahhit, iddialara ait ses ve video kayıtlarını savcılığa teslim etti.
SİVİL ARAÇTA ELDEN ÖDEME
Müteahhit F.K., para tahsilatlarının İmar Müdürlüğü'nde görevli mimarlar aracılığıyla yapıldığını öne sürdü. İddiaya göre görüşmeler sivil araçlarda gerçekleştiriliyor, ödemeler ise dolar veya altın olarak elden teslim ediliyordu.
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CHP'li belediyede İstanbul'a uzanan rüşvet çarkı!
Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren müteahhit FK. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet ağını anlattı. Müteahhit FK., 'Başkan Erdal Beşikçioğlu, belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek 'İş yapmaya devam etmek istiyorsan bana iki otobüs parasını getireceksin.' dedi. Para tahsilatları İmar Müdürlüğü'nde görevli mimarlar aracılığıyla yapılıyordu. Benden ruhsat karşılığında 4 ila 6 milyon TL istendi. E.G. 500 bin dolar, A.A. 160 bin dolar, M.A. 7 milyon TL rüşvet verdi Paraların bir bölümünü İmar Müdürü Serpil Zengin, İstanbul'daki CHP yönetimine götürüyordu.' dedi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada müteahhit F.K., Etimesgut Belediyesi'nde milyonluk rüşvet çarkı kurulduğunu öne sürdü.
F.K., toplanan paraların belediyede paylaşıldığını, bir kısmının ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, F.K., belediye binası önünde görüştüğü Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni otobüsleri göstererek, "İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki otobüs parasını bana getireceksin" dediğini söyledi.
TALİMAT BAŞKAN'DAN
Müteahhit F.K., Bağlıca'daki 34 villalık projesi için İmar Müdürü Serpil Zengin'in kendisinden 5-6 milyon TL istediğini, kabul etmeyince Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun devreye girip Beşikçioğlu'nun talimatıyla fiyatı 4 milyon TL'ye düşürdüğünü savundu. Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın ise projenin reklam afişleri için 100 bin TL istediğini, ödemeyince brandaların söküldüğünü aktardı.
53.5 MİLYONLUK ÇETELE
F.K., farklı müteahhitlerden ruhsat işlemleri karşılığında alınan paraların bilgisini de verdi. İddiaya göre E.G. 2 bin dairelik projesi için 500 bin dolar, A.A. ise 8 villalık projesi için 160 bin dolar verdi. A.T.'den 32 villalık projesi için 320 bin dolar istendi ancak bu talep kabul edilmedi. M.A.'nın da Yapracık'taki konut projesi için mimarlar aracılığıyla 7 milyon lira ödediği iddia edildi. Ayrıca Etimesgut Müteahhitler Derneği üzerinden de ruhsat işlemlerinin hızlandırılacağı vaadiyle para toplandığını dile getirdi. Müteahhit, iddialara ait ses ve video kayıtlarını savcılığa teslim etti.
SİVİL ARAÇTA ELDEN ÖDEME
Müteahhit F.K., para tahsilatlarının İmar Müdürlüğü'nde görevli mimarlar aracılığıyla yapıldığını öne sürdü. İddiaya göre görüşmeler sivil araçlarda gerçekleştiriliyor, ödemeler ise dolar veya altın olarak elden teslim ediliyordu.
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