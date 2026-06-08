CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos Çayı'nda Kayboldu
CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos Çayı'nda Kayboldu
Karabük’te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i arama çalışmaları sürüyor. Gece boyunca devam eden arama faaliyetlerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler botlarla destek vererek çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 09:14
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 09:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, Karabük-Zonguldak karayolunun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde olan ve içerisinde CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) de bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, yolculuk sırasında tuvalet molası verdi. Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanıp suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, kısa sürede gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca dere kenarında ve su üzerinde termal dron ile sürdürülen çalışmalarda Erten'e ulaşılamadı.
Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı.
AFAD ekipleri botlarla Filyos Çayı üzerinde arama faaliyetlerini sürdürürken, ekipler dere boyunca da tarama çalışmalarına devam ediyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos Çayı'nda Kayboldu
Karabük’te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i arama çalışmaları sürüyor. Gece boyunca devam eden arama faaliyetlerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler botlarla destek vererek çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Olay, Karabük-Zonguldak karayolunun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde olan ve içerisinde CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) de bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, yolculuk sırasında tuvalet molası verdi. Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanıp suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, kısa sürede gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca dere kenarında ve su üzerinde termal dron ile sürdürülen çalışmalarda Erten'e ulaşılamadı.
Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı.
AFAD ekipleri botlarla Filyos Çayı üzerinde arama faaliyetlerini sürdürürken, ekipler dere boyunca da tarama çalışmalarına devam ediyor.
Çok Okunanlar