Cansız bedeni Haliç'te bulundu! Selde ölü sayısı 9'a çıktı
Cansız bedeni Haliç'te bulundu! Selde ölü sayısı 9'a çıktı
İstanbul’da geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından kayıp olarak aranan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in cansız bedenine Haliç açıklarında ulaşıldı. Derin’in bulunmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi, arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 13:22
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 13:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'daki sel felaketinde otomobiliyle sulara kapılarak kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç açıklarında bulundu. Derin'in naaşına ulaşılmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Kayıp Ahmet Derin’in cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında acı haber geldi. Sel sularına kapılan otomobiliyle birlikte kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in cansız bedeni, Eyüpsultan’daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulundu.
Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında ulaşılan ceset üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda cansız bedenin Ahmet Derin’e ait olduğu belirlendi.
Sel felaketinde can kaybı 9’a yükseldi
Ahmet Derin’in bulunmasıyla İstanbul’daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 9’a çıktı. Felaketin ardından kayıp kişilere ulaşmak amacıyla sürdürülen arama kurtarma faaliyetleri, Derin’in de bulunmasıyla birlikte tamamlandı.
Arama kurtarma çalışmaları sona erdi
Yetkililer tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kayıp kişilerin tamamına ulaşıldığı bildirildi. Böylece sel felaketinin ardından devam eden arama kurtarma süreci sona ermiş oldu.
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Cansız bedeni Haliç'te bulundu! Selde ölü sayısı 9'a çıktı
İstanbul’da geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından kayıp olarak aranan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in cansız bedenine Haliç açıklarında ulaşıldı. Derin’in bulunmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi, arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
İstanbul'daki sel felaketinde otomobiliyle sulara kapılarak kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç açıklarında bulundu. Derin'in naaşına ulaşılmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Kayıp Ahmet Derin’in cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında acı haber geldi. Sel sularına kapılan otomobiliyle birlikte kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in cansız bedeni, Eyüpsultan’daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulundu.
Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında ulaşılan ceset üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda cansız bedenin Ahmet Derin’e ait olduğu belirlendi.
Sel felaketinde can kaybı 9’a yükseldi
Ahmet Derin’in bulunmasıyla İstanbul’daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 9’a çıktı. Felaketin ardından kayıp kişilere ulaşmak amacıyla sürdürülen arama kurtarma faaliyetleri, Derin’in de bulunmasıyla birlikte tamamlandı.
Arama kurtarma çalışmaları sona erdi
Yetkililer tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kayıp kişilerin tamamına ulaşıldığı bildirildi. Böylece sel felaketinin ardından devam eden arama kurtarma süreci sona ermiş oldu.
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