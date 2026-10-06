Çankaya’daki silahlı saldırının ardından Daltonlar operasyonu: 14 ilde 33 şüpheli
Çankaya’daki silahlı saldırının ardından Daltonlar operasyonu: 14 ilde 33 şüpheli
Ankara’da 30 Eylül’de bir iş yerine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırının ardından yürütülen soruşturma genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen 12’si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 10:54
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 10:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çankaya ilçesinde bir iş yerine 30 Eylül'de uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12'si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Çankaya’daki saldırının failleri için ilk operasyon
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, 30 Eylül 2026 tarihinde Çankaya ilçesindeki bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırı mercek altına alındı.
Saldırının, yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda saldırıya katıldığı tespit edilen 3’ü adli süreçte bulunan çocuk toplam 7 şüphelinin kimliği belirlendi.
5 şüpheli tutuklandı
Soruşturma kapsamında 2 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırıyla bağlantılı diğer kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Daltonlar bağlantısı ortaya çıktı
Ele geçirilen delillerin incelenmesi ve yürütülen diğer çalışmalar sonucunda, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen daha geniş bir şüpheli grubuna ulaşıldı.
Kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüyle bağlantıları tespit edilen 12’si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
14 ilde eş zamanlı operasyon
Gözaltı kararlarının ardından 6 Ekim 2026 tarihinde 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın, saldırının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü şekilde devam ettiği belirtildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çankaya’daki silahlı saldırının ardından Daltonlar operasyonu: 14 ilde 33 şüpheli
Ankara’da 30 Eylül’de bir iş yerine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırının ardından yürütülen soruşturma genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen 12’si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çankaya ilçesinde bir iş yerine 30 Eylül'de uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12'si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Çankaya’daki saldırının failleri için ilk operasyon
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, 30 Eylül 2026 tarihinde Çankaya ilçesindeki bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırı mercek altına alındı.
Saldırının, yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda saldırıya katıldığı tespit edilen 3’ü adli süreçte bulunan çocuk toplam 7 şüphelinin kimliği belirlendi.
5 şüpheli tutuklandı
Soruşturma kapsamında 2 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırıyla bağlantılı diğer kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Daltonlar bağlantısı ortaya çıktı
Ele geçirilen delillerin incelenmesi ve yürütülen diğer çalışmalar sonucunda, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen daha geniş bir şüpheli grubuna ulaşıldı.
Kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüyle bağlantıları tespit edilen 12’si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
14 ilde eş zamanlı operasyon
Gözaltı kararlarının ardından 6 Ekim 2026 tarihinde 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın, saldırının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü şekilde devam ettiği belirtildi.
Çok Okunanlar