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Bursa'da fabrika yangını! Müdahale sürüyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Tavşanlı Mahallesi'ndeki yem fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Karacabey ilçesinden 3, Mustafakemalpaşa'dan 2 ve Küçük Sanayi Bölgesi'nden 1 itfaiye aracı sevk edildi.
Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Karacabey BUSKİ ekiplerinden 2 tanker de söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yönlendirildi.
Yangına müdahale sürüyor.
Kaynak: AA
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