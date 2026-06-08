Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 09:22
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 09:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."
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