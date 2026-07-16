Boğulma riski taşıyan peluş kaz piyasadan çekiliyor
Boğulma riski taşıyan peluş kaz piyasadan çekiliyor
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme ve laboratuvar analizleri sonucunda, "peluş kaz" olarak piyasaya sunulan bir oyuncağın güvenlik kriterlerini karşılamadığını belirledi. Küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu tespit edilen ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, piyasadan toplatılmasına karar verildi. Karar, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyuruldu.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 19:40
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 19:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen inceleme ve laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu oyuncağın TS EN 71-1 standardında öngörülen mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı bildirildi. Açıklamada, ürünün küçük parçalara ayrılabildiği ve bu durumun özellikle bebekler ile küçük yaştaki çocuklar açısından boğulma riski oluşturduğu ifade edildi.
Piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı verildi
Bakanlık, tespit edilen uygunsuzluk nedeniyle ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadan toplatılması kararı alındığını açıkladı. Ürünün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesine eklendiği belirtilirken, kararın kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.
Bakanlıktan güvenli ürün vurgusu
Açıklamada, Ticaret Bakanlığının çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetim faaliyetlerini bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda sürdürdüğü belirtildi. Vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.
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Boğulma riski taşıyan peluş kaz piyasadan çekiliyor
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme ve laboratuvar analizleri sonucunda, "peluş kaz" olarak piyasaya sunulan bir oyuncağın güvenlik kriterlerini karşılamadığını belirledi. Küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu tespit edilen ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, piyasadan toplatılmasına karar verildi. Karar, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen inceleme ve laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu oyuncağın TS EN 71-1 standardında öngörülen mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı bildirildi. Açıklamada, ürünün küçük parçalara ayrılabildiği ve bu durumun özellikle bebekler ile küçük yaştaki çocuklar açısından boğulma riski oluşturduğu ifade edildi.
Piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı verildi
Bakanlık, tespit edilen uygunsuzluk nedeniyle ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadan toplatılması kararı alındığını açıkladı. Ürünün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesine eklendiği belirtilirken, kararın kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.
Bakanlıktan güvenli ürün vurgusu
Açıklamada, Ticaret Bakanlığının çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetim faaliyetlerini bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda sürdürdüğü belirtildi. Vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.
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