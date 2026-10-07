Berna Laçin hakkında soruşturma gözaltı kararı geldi
Berna Laçin hakkında soruşturma gözaltı kararı geldi
Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından İzmir’e ilişkin yaptığı paylaşımın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Laçin hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 20:25
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 20:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturmanın, Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” paylaşımının ardından başlatıldığı belirtildi. Başsavcılığın soruşturma kararı sonrasında Laçin gözaltına alındı.
Soruşturma İzmir paylaşımı sonrası başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabındaki paylaşımı üzerine harekete geçti.
Laçin’in paylaşımında, “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” ifadeleri yer aldı. Başsavcılık söz konusu paylaşım nedeniyle Laçin hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturmanın kapsamı açıklandı
Berna Laçin hakkındaki soruşturmanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturmanın başlatılmasının ardından Laçin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yürütülecek adli işlemler ve Laçin hakkında verilecek karar takip edilecek.
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Berna Laçin hakkında soruşturma gözaltı kararı geldi
Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından İzmir’e ilişkin yaptığı paylaşımın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Laçin hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” paylaşımının ardından başlatıldığı belirtildi. Başsavcılığın soruşturma kararı sonrasında Laçin gözaltına alındı.
Soruşturma İzmir paylaşımı sonrası başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabındaki paylaşımı üzerine harekete geçti.
Laçin’in paylaşımında, “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” ifadeleri yer aldı. Başsavcılık söz konusu paylaşım nedeniyle Laçin hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturmanın kapsamı açıklandı
Berna Laçin hakkındaki soruşturmanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturmanın başlatılmasının ardından Laçin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yürütülecek adli işlemler ve Laçin hakkında verilecek karar takip edilecek.
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