Bayraklı Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında 15 kişi tutuklandı
Bayraklı Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında 15 kişi tutuklandı
İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 15 zanlı tutuklandı, 22 zanlı için adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutuklananlar arasında eski belediye başkanı Serdar Sandal da yer alıyor.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 09:08
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 09:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bayraklı Belediyesi ve iştiraki Baybel AŞ'ye ilişkin, Sayıştay, İçişleri Bakanlığı ve belediye müfettişlerinin raporları usulsüzlüklere yönelik delil olarak değerlendirildi.
Belediye ve iştiraki Baybel'de yapılan mali incelemelerde, usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında 20 milyon 85 bin lira kamu zararına neden olunduğu belirtildi.
Şüphelilere ait banka hesaplarında rüşvet olarak değerlendirilen para hareketleri de incelemeye alındı.
MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde doğrudan teminleri alan firma sahiplerinin eski Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Baybel Yönetim Kurulu Başkanına 4 milyon 625 bin lira gönderdiği tespit edildi.
Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 22 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulandı.Tutuklananlar arasında Bayraklı'nın eski belediye başkanı Serdar Sandal da bulunuyor.
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Bayraklı Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında 15 kişi tutuklandı
İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 15 zanlı tutuklandı, 22 zanlı için adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutuklananlar arasında eski belediye başkanı Serdar Sandal da yer alıyor.
Bayraklı Belediyesi ve iştiraki Baybel AŞ'ye ilişkin, Sayıştay, İçişleri Bakanlığı ve belediye müfettişlerinin raporları usulsüzlüklere yönelik delil olarak değerlendirildi.
Belediye ve iştiraki Baybel'de yapılan mali incelemelerde, usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında 20 milyon 85 bin lira kamu zararına neden olunduğu belirtildi.
Şüphelilere ait banka hesaplarında rüşvet olarak değerlendirilen para hareketleri de incelemeye alındı.
MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde doğrudan teminleri alan firma sahiplerinin eski Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Baybel Yönetim Kurulu Başkanına 4 milyon 625 bin lira gönderdiği tespit edildi.
Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 22 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulandı.Tutuklananlar arasında Bayraklı'nın eski belediye başkanı Serdar Sandal da bulunuyor.
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