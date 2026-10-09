Hükümetine tepki gösterip göreve talip oldu: Türkiye için her şeyi yapardım
Hükümetine tepki gösterip göreve talip oldu: Türkiye için her şeyi yapardım
İçinde bulundukları siyasi krizden Brüksel'i sorumlu tutan Romanya eski Başbakanı Victor Ponta, ülkesine her zaman hizmet etmeye hazır olduğunu ifade ederek, hükümet kurma görevinin kendisine verilmesi durumunda atacağı adımlarda Türkiye mesajı verdi. Türkiye, Orta Doğu ve Çin'in ismini belirten Ponta, 'AB üyesi olmayan ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi yeniden geliştirmek için gerekli tüm önlemleri alırdım.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 14:24
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 14:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski Romanya Başbakanı Victor Ponta, ülkesinde aylardır devam eden siyasi krize Avrupa Birliği'nin (AB) müdahale ettiğini ve halkın iradesini yansıtmayan bir hükümet "dayatmaya" çalıştığını söyledi.
Birleşik Romanya Partisi Milletvekili ve eski Başbakan Ponta, 5 Mayıs'ta verilen gensoru önergesiyle hükümetin düşmesinin ardından ülkenin içinde bulunduğu siyasi krize ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Eski Romanya Başbakanı Victor Ponta
Ponta, "Parlamentodaki partiler, ne yazık ki kendi çıkarlarını ülke çıkarlarının üzerinde tutuyorlar. Brüksel temsilcileri ise bu talihsiz duruma müdahale etmeye ve Rumen halkının iradesini yansıtmayan bir hükümeti dayatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) partisini Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun "siyasi kolu" gibi hareket etmekle suçlayan Ponta, USR'nin istikrarsızlık ve öngörülemezliğin başlıca kaynağını oluşturduğu iddiasında bulundu.
- PONTA'DAN ERKEN GENEL SEÇİM ÇAĞRISI
Ponta, Romanya'da bir sonraki seçimde seçmenlerin sorumluluk eksikliğini göz önünde bulunduracaklarını belirterek, "Yalnızca yeni seçim ve Rumenlerin gerçek iradesini yansıtan bir hükümet, istikrar ve öngörülebilirlik kazandıracaktır. Erken genel seçim de 2027'nin sonbaharından önce yapılmalıdır." dedi.
Romanya'nın halihazırda derin bir ekonomik krizin içinde bulunduğuna işaret eden Ponta, enflasyon, bütçe ve dış ticaret açığı ile ekonomik durgunluğa ilişkin sürdürülemez rakamların, enerji fiyatlarındaki aşırı artışın bu derin krizin açık birer kanıtı olduğunu söyledi.
- "ROMANYA'DA HİZMET ETMEYE HER ZAMAN HAZIRIM"
Ponta, 2012-2015'te başbakan olarak görev yaptığını anımsatarak, o dönem Romanya'nın gereken ekonomik tedbirleri başarıyla hayata geçirerek rayında bir ülke şeklinde ilerlediğini aktardı.
- TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Romanya'ya her zaman hizmet etmeye hazır olduğunu dile getiren Ponta, hükümet kurma görevinin kendisine verilmesi durumunda atacağı adımlara yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yerli şirketleri desteklemeye ve teşvik etmeye dayalı bir ekonomik programını derhal üstlenir ve uygulardım. Enerji fiyatları için bir kriz mekanizması kurardım. AB üyesi olmayan ülkelerle (Türkiye, Orta Doğu ve Çin) ekonomik ilişkilerimizi yeniden geliştirmek için gerekli tüm önlemleri alırdım."
Ponta, Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen 4'üncü ismin başarısız olması halinde erken genel seçimin önünün açılacağına dikkati çekerek, vatansever ve egemenlik yanlısı partilerin büyük avantaj elde edeceğini söyledi.
- HÜKÜMETİ KURMA ÇALIŞMALARI BAŞARISIZ OLDU
Merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve milliyetçi Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından 5 Mayıs'ta verilen gensoru önergesinin oylamasında hükümetin düşmesinin ardından Romanya'da yeni hükümet kurulamadı ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi kriz daha da derinleşti.
Partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Dan, 4 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Eugen Tomac'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi ancak parlamentoda yeterli desteği alamayan Tomac, 14 Haziran'da görevi iade ettiğini açıkladı.
Dan, daha sonra Ulusal Liberal Partisinden (PNL), Adrian Veştea'ya hükümeti kurma görevini verdi. Veştea'nın 22 Haziran'da parlamentoya sunduğu 22 kişilik kabine güvenoyu alamadı.
Romanya Cumhurbaşkanı Dan, bir diğer AP üyesi Siegfried Mureşan'a 17 Eylül'de aynı görevi verdi ancak Mureşan'ın kabinesi de 30 Eylül'de parlamentoda reddedildi.
Dan, bu hafta başında ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luca Niculescu'yu hükümeti kurmakla görevlendirdiğini açıkladı. Niculescu, Dan'ın bu süreçte görevlendirdiği 4'üncü isim oldu.
Siyasi parti temsilcileriyle görüşmelerine başlayan Niculescu'nun, ülkede yeni hükümeti kurup kuramayacağı merak konusu oldu.
Romanya'nın en büyük partisi konumundaki PSD'nin lideri Sorin Grindeanu, diğer isimlerde olduğu gibi Niculescu'yu da desteklemediklerini, teknokrat hükümetin kısa vadede bile işlev görecek bir yapıda olmadığını belirtiyor.
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Hükümetine tepki gösterip göreve talip oldu: Türkiye için her şeyi yapardım
İçinde bulundukları siyasi krizden Brüksel'i sorumlu tutan Romanya eski Başbakanı Victor Ponta, ülkesine her zaman hizmet etmeye hazır olduğunu ifade ederek, hükümet kurma görevinin kendisine verilmesi durumunda atacağı adımlarda Türkiye mesajı verdi. Türkiye, Orta Doğu ve Çin'in ismini belirten Ponta, 'AB üyesi olmayan ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi yeniden geliştirmek için gerekli tüm önlemleri alırdım.' dedi.
Eski Romanya Başbakanı Victor Ponta, ülkesinde aylardır devam eden siyasi krize Avrupa Birliği'nin (AB) müdahale ettiğini ve halkın iradesini yansıtmayan bir hükümet "dayatmaya" çalıştığını söyledi.
Birleşik Romanya Partisi Milletvekili ve eski Başbakan Ponta, 5 Mayıs'ta verilen gensoru önergesiyle hükümetin düşmesinin ardından ülkenin içinde bulunduğu siyasi krize ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Eski Romanya Başbakanı Victor Ponta
Ponta, "Parlamentodaki partiler, ne yazık ki kendi çıkarlarını ülke çıkarlarının üzerinde tutuyorlar. Brüksel temsilcileri ise bu talihsiz duruma müdahale etmeye ve Rumen halkının iradesini yansıtmayan bir hükümeti dayatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) partisini Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun "siyasi kolu" gibi hareket etmekle suçlayan Ponta, USR'nin istikrarsızlık ve öngörülemezliğin başlıca kaynağını oluşturduğu iddiasında bulundu.
- PONTA'DAN ERKEN GENEL SEÇİM ÇAĞRISI
Ponta, Romanya'da bir sonraki seçimde seçmenlerin sorumluluk eksikliğini göz önünde bulunduracaklarını belirterek, "Yalnızca yeni seçim ve Rumenlerin gerçek iradesini yansıtan bir hükümet, istikrar ve öngörülebilirlik kazandıracaktır. Erken genel seçim de 2027'nin sonbaharından önce yapılmalıdır." dedi.
Romanya'nın halihazırda derin bir ekonomik krizin içinde bulunduğuna işaret eden Ponta, enflasyon, bütçe ve dış ticaret açığı ile ekonomik durgunluğa ilişkin sürdürülemez rakamların, enerji fiyatlarındaki aşırı artışın bu derin krizin açık birer kanıtı olduğunu söyledi.
- "ROMANYA'DA HİZMET ETMEYE HER ZAMAN HAZIRIM"
Ponta, 2012-2015'te başbakan olarak görev yaptığını anımsatarak, o dönem Romanya'nın gereken ekonomik tedbirleri başarıyla hayata geçirerek rayında bir ülke şeklinde ilerlediğini aktardı.
- TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Romanya'ya her zaman hizmet etmeye hazır olduğunu dile getiren Ponta, hükümet kurma görevinin kendisine verilmesi durumunda atacağı adımlara yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yerli şirketleri desteklemeye ve teşvik etmeye dayalı bir ekonomik programını derhal üstlenir ve uygulardım. Enerji fiyatları için bir kriz mekanizması kurardım. AB üyesi olmayan ülkelerle (Türkiye, Orta Doğu ve Çin) ekonomik ilişkilerimizi yeniden geliştirmek için gerekli tüm önlemleri alırdım."
Ponta, Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen 4'üncü ismin başarısız olması halinde erken genel seçimin önünün açılacağına dikkati çekerek, vatansever ve egemenlik yanlısı partilerin büyük avantaj elde edeceğini söyledi.
- HÜKÜMETİ KURMA ÇALIŞMALARI BAŞARISIZ OLDU
Merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve milliyetçi Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından 5 Mayıs'ta verilen gensoru önergesinin oylamasında hükümetin düşmesinin ardından Romanya'da yeni hükümet kurulamadı ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi kriz daha da derinleşti.
Partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Dan, 4 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Eugen Tomac'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi ancak parlamentoda yeterli desteği alamayan Tomac, 14 Haziran'da görevi iade ettiğini açıkladı.
Dan, daha sonra Ulusal Liberal Partisinden (PNL), Adrian Veştea'ya hükümeti kurma görevini verdi. Veştea'nın 22 Haziran'da parlamentoya sunduğu 22 kişilik kabine güvenoyu alamadı.
Romanya Cumhurbaşkanı Dan, bir diğer AP üyesi Siegfried Mureşan'a 17 Eylül'de aynı görevi verdi ancak Mureşan'ın kabinesi de 30 Eylül'de parlamentoda reddedildi.
- ROMANYA'DA DİKKATLER HÜKÜMETİ KURMAKLA GÖREVLENDİRİLEN 4. İSİMDE
Dan, bu hafta başında ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luca Niculescu'yu hükümeti kurmakla görevlendirdiğini açıkladı. Niculescu, Dan'ın bu süreçte görevlendirdiği 4'üncü isim oldu.
Siyasi parti temsilcileriyle görüşmelerine başlayan Niculescu'nun, ülkede yeni hükümeti kurup kuramayacağı merak konusu oldu.
Romanya'nın en büyük partisi konumundaki PSD'nin lideri Sorin Grindeanu, diğer isimlerde olduğu gibi Niculescu'yu da desteklemediklerini, teknokrat hükümetin kısa vadede bile işlev görecek bir yapıda olmadığını belirtiyor.
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