AKINCI'dan hedefe tam isabet! ASELSAN imzalı MORFOZ ilk sınavını geçti
AKINCI'dan hedefe tam isabet! ASELSAN imzalı MORFOZ ilk sınavını geçti
Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen MORFOZ Güdüm Kiti ile gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 11:35
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 11:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen MORFOZ Güdüm Kiti ile atış testi gerçekleştirdi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKINCI TİHA'nın yeni atış testine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Paylaşımında "MORFOZ Güdüm Kiti Atış Testi. Tam İsabet." ifadelerine yer veren Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli çözümlerine bir yenisinin daha başarıyla eklendiğini vurguladı.
HEDEF İMHA EDİLDİ
Görüntülerde, mühimmat yüklü AKINCI TİHA'nın pistten havalanarak görev irtifasına ulaştığı ve ardından MORFOZ Güdüm Kiti ile ateşleme gerçekleştirdiği görülüyor. Yer istasyonundan "Bismillah, ateş" komutuyla bırakılan mühimmat, belirlenen hedefi yüksek hassasiyetle vurarak etkisiz hale getiriyor.
Testin başarıyla tamamlanması, Türk savunma sanayisinde Baykar ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen mühimmat sistemlerinin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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AKINCI'dan hedefe tam isabet! ASELSAN imzalı MORFOZ ilk sınavını geçti
Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen MORFOZ Güdüm Kiti ile gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı.
AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen MORFOZ Güdüm Kiti ile atış testi gerçekleştirdi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKINCI TİHA'nın yeni atış testine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Paylaşımında "MORFOZ Güdüm Kiti Atış Testi. Tam İsabet." ifadelerine yer veren Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli çözümlerine bir yenisinin daha başarıyla eklendiğini vurguladı.
HEDEF İMHA EDİLDİ
Görüntülerde, mühimmat yüklü AKINCI TİHA'nın pistten havalanarak görev irtifasına ulaştığı ve ardından MORFOZ Güdüm Kiti ile ateşleme gerçekleştirdiği görülüyor. Yer istasyonundan "Bismillah, ateş" komutuyla bırakılan mühimmat, belirlenen hedefi yüksek hassasiyetle vurarak etkisiz hale getiriyor.
Testin başarıyla tamamlanması, Türk savunma sanayisinde Baykar ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen mühimmat sistemlerinin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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