Riyad'da havalimanına iki ayrı füze saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Riyad'da havalimanına iki ayrı füze saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 vatandaşının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 11:37
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 11:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Husiler tarafından ülkenin güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ayrı saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Her iki tesiste de hasar meydana geldiği ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiklerini; Abha Havalimanı ile Asir bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nü ise balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu.
Husiler ayrıca Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı ile yakınındaki Badr Kampı'na da füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı.
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Riyad'da havalimanına iki ayrı füze saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 vatandaşının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Husiler tarafından ülkenin güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ayrı saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Her iki tesiste de hasar meydana geldiği ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiklerini; Abha Havalimanı ile Asir bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nü ise balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu.
Husiler ayrıca Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı ile yakınındaki Badr Kampı'na da füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı.
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