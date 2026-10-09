Helikopter üssündeki yangın kritik parçaları küle çevirdi
Helikopter üssündeki yangın kritik parçaları küle çevirdi
Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin helikopter üssündeki depoda çıkan yangında, piyasada temini oldukça güç olan AB 212 ve yüksek maliyetli MH-60 Romeo tipi askeri helikopterlere ait kritik yedek parçaların yandığı ileri sürülürken, Yunan basını hükümetin ve Genelkurmay Başkanlığı'nın sessizliğini eleştirerek ordudaki zafiyete dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 15:41
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 15:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan'da yayın yapan "militaire" sitesinin haberinde, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin helikopter üssündeki depoda 7 Ekim'de çıkan yangında, AB 212 tipi helikopterlerin yedek parçalarının yandığı ifade edildi.
Bu parçaların piyasada bulunmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberde, 2023'te de Stefanovikio yerleşim birimindeki helikopter üssünü selin vurduğu hatırlatıldı.
Haberde, MH-60 Romeo tipi bir helikopterin de önemli yedek parçalarının yandığı belirtilerek, bu parçaların piyasada bulunduğu ancak maliyetinin yüksek olduğu ifade edildi.
Yunanistan Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadığına işaret edilen haberde, "Helikopter üssündeki yangın Silahlı Kuvvetlerde bir şeylerin iyi gitmediğini gösteren bir dizi olaydan bir tanesi. Genelkurmay Başkanlığı ve hükümet ne kadar sessiz kalırsa kalsın bu değişmiyor." ifadesi kullanıldı.
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Helikopter üssündeki yangın kritik parçaları küle çevirdi
Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin helikopter üssündeki depoda çıkan yangında, piyasada temini oldukça güç olan AB 212 ve yüksek maliyetli MH-60 Romeo tipi askeri helikopterlere ait kritik yedek parçaların yandığı ileri sürülürken, Yunan basını hükümetin ve Genelkurmay Başkanlığı'nın sessizliğini eleştirerek ordudaki zafiyete dikkat çekti.
Yunanistan'da yayın yapan "militaire" sitesinin haberinde, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin helikopter üssündeki depoda 7 Ekim'de çıkan yangında, AB 212 tipi helikopterlerin yedek parçalarının yandığı ifade edildi.
Bu parçaların piyasada bulunmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberde, 2023'te de Stefanovikio yerleşim birimindeki helikopter üssünü selin vurduğu hatırlatıldı.
Haberde, MH-60 Romeo tipi bir helikopterin de önemli yedek parçalarının yandığı belirtilerek, bu parçaların piyasada bulunduğu ancak maliyetinin yüksek olduğu ifade edildi.
Yunanistan Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadığına işaret edilen haberde, "Helikopter üssündeki yangın Silahlı Kuvvetlerde bir şeylerin iyi gitmediğini gösteren bir dizi olaydan bir tanesi. Genelkurmay Başkanlığı ve hükümet ne kadar sessiz kalırsa kalsın bu değişmiyor." ifadesi kullanıldı.
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