AK Parti'den ''sıfır tolerans'' mesajı: Ahlaki değerden uzaklaşanla yolumuzu ayırırız
AK Parti'den ''sıfır tolerans'' mesajı: Ahlaki değerden uzaklaşanla yolumuzu ayırırız
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin yaptığı açıklamada, partinin 25 yıllık ahlaki duruşunu vurgulayarak 'Sadece söz konusu isimle ilgili değil, 25 sene boyunca ahlaken değerlerimizden uzaklaşan kim varsa yolumuza anında mesafe koyarız; yanlış yapan kim olursa olsun partimiz içerisinde asla barınamaz' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 14:25
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 14:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili ve parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan NTV canlı yayınında soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.
İnan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarından fon soruşturmasına, Fatma Betül Sayan Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımına ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına kadar birçok konuda açıklama yaptı.
"PARA KULELERİNDEN SİYASET İNŞA EDENLER SÖZ SÖYLEMEYEMEZ"
CHP ve Özgür Özel'in iddialarına sert tepki gösteren AK Parti'li İnan, muhalefetin ahlak dersi veremeyeceğini belirterek, "İtirafçının, tanığın açıklamalarına 2,5 senedir cevap veremeyenler bize burada hiçbir şey söyleyemez. Belediye başkan adaylıklarında 1 milyon eurolar, 2 milyon eurolar benzin istasyonlarında alanlar, genel merkezlerinde alanlar, balya balya para kulelerinde siyaset inşa edenler burada söz söylemeye sahip değildir, ahlak dersi de asla veremez. Kesinlikle kabul etmiyoruz, kesinlikle reddediyoruz." dedi.
Özgür Özel'in siyasette bir borsa oluşturduğunu anlatan İnan çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Bugün Yeni Parti ve Özgür Özel siyasette siyaset borsasını da oluşturmuştur, milletvekili borsasını da oluşturmuştur, belediye başkanlığı borsasını da oluşturmuştur. O nedenle siyasetin en kirli yanını ortaya koyanların kesinlikle partimize ve hükümetimize tek bir söz söylemeye dahi hakları yoktur. Biz bu konuda mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu mesele sonuna kadar gidilecek talimatını verdi. İdari ve siyasi olarak tüm kararlılığı ortaya koydu. Buradaki mücadelemizi sulandırmaya da hiç kimse bu konuda hizmet edemez, amaçlarına da ulaşamaz." ifadelerini kullandı.
MECLİS'E 9 MADDELİK YASA TEKLİFİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları ve ilk incelemelere göre 141 gerçek kişi ile 73 şirketin rekor kazanç sağladığı, fonlardan 100 milyon üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik bir liste olduğu ve 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde edildiğine dair tespitlerin hatırlatılması üzerine İnan, hukuki sürecin kararlılıkla işlediğine dikkat çekti. Saat 15.00 itibarıyla Meclis'e sunulan 9 maddelik yasa teklifinin önemine vurgu yapan İnan, "Zaten burada belirli bir miktarın üzerinde kazanıp çıkan 150'ye yakın insan olduğu söyleniyor, bunların 80'i zaten tutuklandı. Tamamının mal varlığına el konuldu, yargı büyük bir kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor ve büyük bir hızla yoluna devam ediyor." diye konuştu.
Bürokrasideki ihmallerin de üzerine gidileceğini belirten İnan, şunları kaydetti: "Burada bürokraside görevini kim kötüye kullanmışsa, buradaki bu duruma kim göz yumduysa bunlardan da teker teker zaten hesap soracağız ve sonuna kadar da gideceğiz. Burada bu meselede ihmali olan ve art niyeti olan kim varsa mutlaka yargı önünde de hesap verecek. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında müstesna bir ekip kuruldu. Kapsamlı bir iktisadi kurul oluştu. Biz AK Parti olarak fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz ve bu mücadeleyi her alanda götürüyoruz."
"YANLIŞ YAPAN KİM OLURSA OLSUN PARTİMİZ İÇERİSİNDE ASLA BARINAMAZ"
Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den ihracıyla ilgili süreci değerlendiren İnan, partinin 25 yıllık ahlaki duruşuna işaret ederek, "Sadece söz konusu isimle ilgili bizim bir durumumuz yok. 25 sene boyunca bu tür ahlaken değerlerimizden uzaklaşan kim varsa yolumuza biz anında mesafe koyan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımız bize bunu hem öğretti hem de talimatlandırdı. Yıllarca biz bu terbiye ile büyüdük. Yani bu konuda çok hızlı ve kararlı bir süreç olan bir siyasi hareketiz." dedi.
AK Parti'nin millete hizmet etmenin en temiz adresi olduğunu vurgulayan İnan, "Biz bu konuda açıkçası kararımız net. Bu konuda yanlış yapan kim olursa olsun partimiz içerisinde asla barınamaz ve dava arkadaşımız asla olamaz. Biz kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, mahalle başkanlarımızla, milletvekillerimizle çok büyük bir gayretin içerisindeyiz. 2028 hedefimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek gibi bir büyük kararlılığımız var." ifadelerini kullandı.
CEMİL TUGAY AÇIKLAMASI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılım sürecine de değinen İnan, bu gelişmenin İzmir için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Cemil Tugay Bey biliyorsunuz kısa bir dönem bağımsızda kaldı. Ve o bağımsız kalma sürecinde büyük bir kararlılık, büyük bir iradeyle partimize ve Cumhur İttifakı'mızda şehrimize hizmet etmenin kararını verdi ve bu durumu Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza paylaştı. Şimdi İzmir hikayesi çok güçlü bir şekilde devam edecek. Yani inşallah İzmir'in tüm ilçelerinde arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz mega projelerimizi inşallah kısa bir zamanda hayata geçirme kararlılığı içerisindeyiz." diye konuştu.
İzmir'de ideolojik siyasetin raf ömrünün tükendiğini anlatan İnan, "Bizim parti olarak 1 milyon oyumuz var İzmir'de. Yani bu zamana kadar bu özellikle eski CHP kliği ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi her zaman çok ideolojik davrandı, tek taraflı davrandı ve hiçbir zaman biz AK Partililerin düşüncelerini dikkate alan bir yönetim tarzı ortaya koymadı. Biz bunu yapmayacağız. Biz İzmir'de hangi görüşten olursa olsun, hangi çeşitten olursa olsun, hangi renkten olursa olsun herkesin kendini içinde bulacağı, herkesin kendini içinde hissedeceği bir yönetim tarzını İzmir'de ortaya koyacağız." dedi.
"ÖZEL YAPTIĞINI ZAMANINDA FETÖ'CÜLER YAPIYORDU"
Özgür Özel'in, Cemil Tugay'ın baskı ve tehditle parti değiştirdiğine yönelik iddialarını kesin bir dille reddeden İnan, Özel'e yönelik çok sert eleştirilerde bulunarak, "O kendi hülyalarıyla yine dedikodularla hareket ediyor ve Özgür Özel'in ben açıkçası sağlıklı bir siyaset yapma şeklinden uzaklaştığını söyleyebilirim. O tamamen şu an yakın arkadaşlarındaki soyguncuların hesabını versin, rüşvetçilerin hesabını versin ve almış olduğu paraların hesabını versin. Öyle baskıyla, tehditle geçen belediye başkanlarımıza iftira atmasın. İlk önce almış olduğu rüşvetlerin, Antalya belediye başkanından almış olduğu, Manisa'daki benzin istasyonundan almış olduğu rüşvetin hesabını versin." ifadelerini kullandı.
Özel'in siyaset yapma biçimini geçmişteki FETÖ taktiklerine benzeten İnan, "Dedikodularla, böyle eski Samanyolu TV sunucuları gibi kendi arkadaşlarına talimatlar verip ekranlara çıkartmasın. Çıkarttığında dünkü olanları gördünüz, yalanları ellerinde patladı. Bunu FETÖ'cüler yapıyordu zamanında. Özgür Özel de İzmir Adliyesi önünde o zaman onun eline de FETÖ'cüler ellerine notları tutuşturuyorlardı, konuşuyorlardı. Bugün görüyoruz ki bu yöntemden de hiç uzaklaşmamışlar. Yine birileri ellerine bu notları veriyorlar, dedikodu, yalan ve iftira. Biz bunlarla da mücadele edeceğiz. Sanmasınlar ki bu işi anlamadık, sanmasınlar ki arkadaki operasyonu çözmedik." dedi.
Siyasi operasyonlara ve iftiralara asla boyun eğmeyeceklerini belirten İnan, "Kim burada bu suçu işlemişse, kim bu işlere bulaştıysa yani namussuzdur, şerefsizdir. Ama namuslu insanlara, suçu olmayan insanlara, vebali olmayan insanlara bu türden iftira atanlar da bu türden suçlama yapanlar da aynı şekilde aynı karaktere sahiptir." dedi.
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AK Parti'den ''sıfır tolerans'' mesajı: Ahlaki değerden uzaklaşanla yolumuzu ayırırız
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin yaptığı açıklamada, partinin 25 yıllık ahlaki duruşunu vurgulayarak 'Sadece söz konusu isimle ilgili değil, 25 sene boyunca ahlaken değerlerimizden uzaklaşan kim varsa yolumuza anında mesafe koyarız; yanlış yapan kim olursa olsun partimiz içerisinde asla barınamaz' dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili ve parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan NTV canlı yayınında soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.
İnan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarından fon soruşturmasına, Fatma Betül Sayan Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımına ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına kadar birçok konuda açıklama yaptı.
"PARA KULELERİNDEN SİYASET İNŞA EDENLER SÖZ SÖYLEMEYEMEZ"
CHP ve Özgür Özel'in iddialarına sert tepki gösteren AK Parti'li İnan, muhalefetin ahlak dersi veremeyeceğini belirterek, "İtirafçının, tanığın açıklamalarına 2,5 senedir cevap veremeyenler bize burada hiçbir şey söyleyemez. Belediye başkan adaylıklarında 1 milyon eurolar, 2 milyon eurolar benzin istasyonlarında alanlar, genel merkezlerinde alanlar, balya balya para kulelerinde siyaset inşa edenler burada söz söylemeye sahip değildir, ahlak dersi de asla veremez. Kesinlikle kabul etmiyoruz, kesinlikle reddediyoruz." dedi.
Özgür Özel'in siyasette bir borsa oluşturduğunu anlatan İnan çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Bugün Yeni Parti ve Özgür Özel siyasette siyaset borsasını da oluşturmuştur, milletvekili borsasını da oluşturmuştur, belediye başkanlığı borsasını da oluşturmuştur. O nedenle siyasetin en kirli yanını ortaya koyanların kesinlikle partimize ve hükümetimize tek bir söz söylemeye dahi hakları yoktur. Biz bu konuda mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu mesele sonuna kadar gidilecek talimatını verdi. İdari ve siyasi olarak tüm kararlılığı ortaya koydu. Buradaki mücadelemizi sulandırmaya da hiç kimse bu konuda hizmet edemez, amaçlarına da ulaşamaz." ifadelerini kullandı.
MECLİS'E 9 MADDELİK YASA TEKLİFİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları ve ilk incelemelere göre 141 gerçek kişi ile 73 şirketin rekor kazanç sağladığı, fonlardan 100 milyon üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik bir liste olduğu ve 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde edildiğine dair tespitlerin hatırlatılması üzerine İnan, hukuki sürecin kararlılıkla işlediğine dikkat çekti. Saat 15.00 itibarıyla Meclis'e sunulan 9 maddelik yasa teklifinin önemine vurgu yapan İnan, "Zaten burada belirli bir miktarın üzerinde kazanıp çıkan 150'ye yakın insan olduğu söyleniyor, bunların 80'i zaten tutuklandı. Tamamının mal varlığına el konuldu, yargı büyük bir kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor ve büyük bir hızla yoluna devam ediyor." diye konuştu.
Bürokrasideki ihmallerin de üzerine gidileceğini belirten İnan, şunları kaydetti: "Burada bürokraside görevini kim kötüye kullanmışsa, buradaki bu duruma kim göz yumduysa bunlardan da teker teker zaten hesap soracağız ve sonuna kadar da gideceğiz. Burada bu meselede ihmali olan ve art niyeti olan kim varsa mutlaka yargı önünde de hesap verecek. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında müstesna bir ekip kuruldu. Kapsamlı bir iktisadi kurul oluştu. Biz AK Parti olarak fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz ve bu mücadeleyi her alanda götürüyoruz."
"YANLIŞ YAPAN KİM OLURSA OLSUN PARTİMİZ İÇERİSİNDE ASLA BARINAMAZ"
Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den ihracıyla ilgili süreci değerlendiren İnan, partinin 25 yıllık ahlaki duruşuna işaret ederek, "Sadece söz konusu isimle ilgili bizim bir durumumuz yok. 25 sene boyunca bu tür ahlaken değerlerimizden uzaklaşan kim varsa yolumuza biz anında mesafe koyan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımız bize bunu hem öğretti hem de talimatlandırdı. Yıllarca biz bu terbiye ile büyüdük. Yani bu konuda çok hızlı ve kararlı bir süreç olan bir siyasi hareketiz." dedi.
AK Parti'nin millete hizmet etmenin en temiz adresi olduğunu vurgulayan İnan, "Biz bu konuda açıkçası kararımız net. Bu konuda yanlış yapan kim olursa olsun partimiz içerisinde asla barınamaz ve dava arkadaşımız asla olamaz. Biz kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, mahalle başkanlarımızla, milletvekillerimizle çok büyük bir gayretin içerisindeyiz. 2028 hedefimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek gibi bir büyük kararlılığımız var." ifadelerini kullandı.
CEMİL TUGAY AÇIKLAMASI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılım sürecine de değinen İnan, bu gelişmenin İzmir için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Cemil Tugay Bey biliyorsunuz kısa bir dönem bağımsızda kaldı. Ve o bağımsız kalma sürecinde büyük bir kararlılık, büyük bir iradeyle partimize ve Cumhur İttifakı'mızda şehrimize hizmet etmenin kararını verdi ve bu durumu Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza paylaştı. Şimdi İzmir hikayesi çok güçlü bir şekilde devam edecek. Yani inşallah İzmir'in tüm ilçelerinde arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz mega projelerimizi inşallah kısa bir zamanda hayata geçirme kararlılığı içerisindeyiz." diye konuştu.
İzmir'de ideolojik siyasetin raf ömrünün tükendiğini anlatan İnan, "Bizim parti olarak 1 milyon oyumuz var İzmir'de. Yani bu zamana kadar bu özellikle eski CHP kliği ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi her zaman çok ideolojik davrandı, tek taraflı davrandı ve hiçbir zaman biz AK Partililerin düşüncelerini dikkate alan bir yönetim tarzı ortaya koymadı. Biz bunu yapmayacağız. Biz İzmir'de hangi görüşten olursa olsun, hangi çeşitten olursa olsun, hangi renkten olursa olsun herkesin kendini içinde bulacağı, herkesin kendini içinde hissedeceği bir yönetim tarzını İzmir'de ortaya koyacağız." dedi.
"ÖZEL YAPTIĞINI ZAMANINDA FETÖ'CÜLER YAPIYORDU"
Özgür Özel'in, Cemil Tugay'ın baskı ve tehditle parti değiştirdiğine yönelik iddialarını kesin bir dille reddeden İnan, Özel'e yönelik çok sert eleştirilerde bulunarak, "O kendi hülyalarıyla yine dedikodularla hareket ediyor ve Özgür Özel'in ben açıkçası sağlıklı bir siyaset yapma şeklinden uzaklaştığını söyleyebilirim. O tamamen şu an yakın arkadaşlarındaki soyguncuların hesabını versin, rüşvetçilerin hesabını versin ve almış olduğu paraların hesabını versin. Öyle baskıyla, tehditle geçen belediye başkanlarımıza iftira atmasın. İlk önce almış olduğu rüşvetlerin, Antalya belediye başkanından almış olduğu, Manisa'daki benzin istasyonundan almış olduğu rüşvetin hesabını versin." ifadelerini kullandı.
Özel'in siyaset yapma biçimini geçmişteki FETÖ taktiklerine benzeten İnan, "Dedikodularla, böyle eski Samanyolu TV sunucuları gibi kendi arkadaşlarına talimatlar verip ekranlara çıkartmasın. Çıkarttığında dünkü olanları gördünüz, yalanları ellerinde patladı. Bunu FETÖ'cüler yapıyordu zamanında. Özgür Özel de İzmir Adliyesi önünde o zaman onun eline de FETÖ'cüler ellerine notları tutuşturuyorlardı, konuşuyorlardı. Bugün görüyoruz ki bu yöntemden de hiç uzaklaşmamışlar. Yine birileri ellerine bu notları veriyorlar, dedikodu, yalan ve iftira. Biz bunlarla da mücadele edeceğiz. Sanmasınlar ki bu işi anlamadık, sanmasınlar ki arkadaki operasyonu çözmedik." dedi.
Siyasi operasyonlara ve iftiralara asla boyun eğmeyeceklerini belirten İnan, "Kim burada bu suçu işlemişse, kim bu işlere bulaştıysa yani namussuzdur, şerefsizdir. Ama namuslu insanlara, suçu olmayan insanlara, vebali olmayan insanlara bu türden iftira atanlar da bu türden suçlama yapanlar da aynı şekilde aynı karaktere sahiptir." dedi.
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