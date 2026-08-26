Başsavcılıktan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili açıklama
Başsavcılıktan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili açıklama
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: Soruşturma işlemleri hassasiyetle ve genişletilerek yürütülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 08:19
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 08:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un vefatına ilişkin yürüttüğü soruşturmada ezber bozan detayları kamuoyuna duyurdu. Yıllar sonra dosyaya giren otopsi görüntüleri, ölümün ardındaki sır perdesini aralarken skandallar zincirini de gün yüzüne çıkardı.
"Sır otopsi" videosu dosyayı baştan aşağı değiştirdi
Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sürdürülen tahkikatta, müteveffanın otopsi video kaydı üzerinden Adli Tıp Kurumu (ATK) uzmanı profesör bilirkişi tarafından hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli rapor bomba etkisi yarattı. Raporda açıkça yer alan "şüpheli ölüm" tespiti üzerine harekete geçen savcılık; şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında doğrudan "Adam Öldürme" suçlamasıyla soruşturmayı derinleştirdi.
"Kayıt yok" denilen video ortaya çıktı: Adli Tıp'a sahtecilik şoku!
Soruşturmadaki en çarpıcı detay ise Adli Tıp Kurumu cephesinde yaşandı. Başsavcılığın Şubat, Haziran ve Temmuz 2026 tarihlerinde defalarca istediği otopsi videosuna "Böyle bir kayıt yoktur" yanıtı veren ATK idaresinin, 18 Ağustos 2026'da aniden kaydı savcılığa göndermesi skandalı büyüttü.
Başsavcılık; 2016 yılında "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" raporuna imza atan doktorlar ile süreci gizlemeye çalışan ATK idarecileri hakkında ilk etapta "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlattı.
Fethi kabir yapıldı, tüm kayıtlar mercek altında
Gizemli ölümün üzerindeki sis bulutunu tamamen dağıtmakta kararlı olan başsavcılık, açıklamasında şu kritik ifadelere yer verdi:
"Fethi kabir işlemi, Adli Tıp Kurumu ve Riva Polis Merkezi ile yapılan yazışmalar, HTS kayıtları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yazışmalar ve Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyası cevapları doğrultusunda soruşturma genişletilerek ve hassasiyetle sürdürülmektedir."
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Başsavcılıktan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili açıklama
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: Soruşturma işlemleri hassasiyetle ve genişletilerek yürütülüyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un vefatına ilişkin yürüttüğü soruşturmada ezber bozan detayları kamuoyuna duyurdu. Yıllar sonra dosyaya giren otopsi görüntüleri, ölümün ardındaki sır perdesini aralarken skandallar zincirini de gün yüzüne çıkardı.
"Sır otopsi" videosu dosyayı baştan aşağı değiştirdi
Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sürdürülen tahkikatta, müteveffanın otopsi video kaydı üzerinden Adli Tıp Kurumu (ATK) uzmanı profesör bilirkişi tarafından hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli rapor bomba etkisi yarattı. Raporda açıkça yer alan "şüpheli ölüm" tespiti üzerine harekete geçen savcılık; şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında doğrudan "Adam Öldürme" suçlamasıyla soruşturmayı derinleştirdi.
"Kayıt yok" denilen video ortaya çıktı: Adli Tıp'a sahtecilik şoku!
Soruşturmadaki en çarpıcı detay ise Adli Tıp Kurumu cephesinde yaşandı. Başsavcılığın Şubat, Haziran ve Temmuz 2026 tarihlerinde defalarca istediği otopsi videosuna "Böyle bir kayıt yoktur" yanıtı veren ATK idaresinin, 18 Ağustos 2026'da aniden kaydı savcılığa göndermesi skandalı büyüttü.
Başsavcılık; 2016 yılında "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" raporuna imza atan doktorlar ile süreci gizlemeye çalışan ATK idarecileri hakkında ilk etapta "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlattı.
Fethi kabir yapıldı, tüm kayıtlar mercek altında
Gizemli ölümün üzerindeki sis bulutunu tamamen dağıtmakta kararlı olan başsavcılık, açıklamasında şu kritik ifadelere yer verdi:
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