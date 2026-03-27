Başakşehir'de zincirleme kaza: Cezaevi nakil araçları birbirine girdi
Başakşehir'de zincirleme kaza: Cezaevi nakil araçları birbirine girdi
Başakşehir'de 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı jandarma personeli, 9'u mahkum olmak üzere 15 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:18
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 17:19
TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
TEM OTOYOLU İKİTELLİ MEVKİSİNDE 4 NAKİL ARACI BİRBİRİNE GİRDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Kazada 6'sı jandarma görevlisi, 8'i mahkum olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.
Polis ekipleri, şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun 2 şeridinin trafiğe kapanması sonucu bölgede yoğunluk yaşandı.
Öte yandan, kazanın, mahkumların duruşmanın ardından cezaevine nakledilirken meydana geldiği belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
27.03.2026 Cuma Günü saat 14.40 sıralarında Başakşehir Avrupa Otoyolu Edirne İstikametinde, Metris Ceza İnfaz Kurumu'na ait 4 ring aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Ceza infaz kurumlarındaki 84 tutuklu / hükümlünün sevki sırasında meydana gelen kazada 6 jandarma personeli ve 9 hükümlü / tutuklu hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.
Başakşehir'de zincirleme kaza: Cezaevi nakil araçları birbirine girdi
Başakşehir'de 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı jandarma personeli, 9'u mahkum olmak üzere 15 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
TEM OTOYOLU İKİTELLİ MEVKİSİNDE 4 NAKİL ARACI BİRBİRİNE GİRDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Kazada 6'sı jandarma görevlisi, 8'i mahkum olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.
Polis ekipleri, şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun 2 şeridinin trafiğe kapanması sonucu bölgede yoğunluk yaşandı.
Öte yandan, kazanın, mahkumların duruşmanın ardından cezaevine nakledilirken meydana geldiği belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
27.03.2026 Cuma Günü saat 14.40 sıralarında Başakşehir Avrupa Otoyolu Edirne İstikametinde, Metris Ceza İnfaz Kurumu'na ait 4 ring aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Ceza infaz kurumlarındaki 84 tutuklu / hükümlünün sevki sırasında meydana gelen kazada 6 jandarma personeli ve 9 hükümlü / tutuklu hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.
