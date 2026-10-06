Başakşehir'de ortaokul öğrencileri arasında kavga! Valilik: 5'i yaralandı
Başakşehir'de ortaokul öğrencileri arasında kavga! Valilik: 5'i yaralandı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, '08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi'nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.' ifadelerine yer verildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 10:51
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 10:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki bir okulda çıkan kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.
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Başakşehir'de ortaokul öğrencileri arasında kavga! Valilik: 5'i yaralandı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, '08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi'nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.' ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki bir okulda çıkan kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.
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