Bakanlıktan Özgür Özel'e yanıt: Ağır ve mesnetsiz iftira
Bakanlıktan Özgür Özel'e yanıt: Ağır ve mesnetsiz iftira
Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturmaya ilişkin bazı bilgilerin Bakanlıktan sızdırıldığı yönündeki iddiası reddedildi. Bakanlık, söz konusu iddiayı "ağır ve mesnetsiz bir iftira" olarak nitelendirirken soruşturmanın mali veriler ve somut deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 18:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanlığının açıklamasına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı yatırım fonları ve hisselerde tespit edilen olağan dışı hareketler üzerine inceleme başlattı. Başsavcılık, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlattı.
Fonlara ilişkin tasfiye kararlarının ise 17 Eylül tarihinde alındığı belirtildi. Bakanlık, açıklanan kronolojinin soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü gösterdiğini ifade etti.
Özgür Özel'in iddiasına Bakanlıktan yanıt
Bakanlık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturmaya ilişkin bazı bilgilerin Adalet Bakanlığından sızdırıldığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. İddiaların Bakanlığı zan altında bıraktığı savunularak şu ifadelere yer verildi:
"Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından 'sızdırıldığı' beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır."
Açıklamada, doğrulanmamış içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden kamuoyuna taşındığı ileri sürüldü. Bakanlık, söz konusu içeriklerin ardından ortaya çıkan tartışmaların devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığını savundu.
Soruşturmanın deliller doğrultusunda sürdüğü belirtildi
Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasının ilgili kamu kurumlarının koordinasyonuyla yürütüldüğünü açıkladı. Süreçte iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşların haklarının korunmasının amaçlandığı, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında adli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.
Bakanlık, soruşturmanın siyasi tartışmaların konusu hâline getirilmesine yönelik girişimler bulunduğunu ileri sürdü. Açıklamada, adli makamların çalışmalarının mali veriler ve deliller esas alınarak devam ettiği vurgulandı.
Adalet Bakanlığından soruşturmaya ilişkin son mesaj
Bakanlık, soruşturmanın yürütülmesinde Cumhurbaşkanının takibi ve ilgili kurumların koordinasyonuna dikkat çekti. Açıklamada, vatandaşların haklarının korunması ve adli sürecin etkin şekilde işletilmesi için kurumsal sorumlulukların yerine getirildiği bildirildi.
Adalet Bakanlığı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir."
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Bakanlıktan Özgür Özel'e yanıt: Ağır ve mesnetsiz iftira
Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturmaya ilişkin bazı bilgilerin Bakanlıktan sızdırıldığı yönündeki iddiası reddedildi. Bakanlık, söz konusu iddiayı "ağır ve mesnetsiz bir iftira" olarak nitelendirirken soruşturmanın mali veriler ve somut deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.
Adalet Bakanlığının açıklamasına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı yatırım fonları ve hisselerde tespit edilen olağan dışı hareketler üzerine inceleme başlattı. Başsavcılık, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlattı.
Fonlara ilişkin tasfiye kararlarının ise 17 Eylül tarihinde alındığı belirtildi. Bakanlık, açıklanan kronolojinin soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü gösterdiğini ifade etti.
Özgür Özel'in iddiasına Bakanlıktan yanıt
Bakanlık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturmaya ilişkin bazı bilgilerin Adalet Bakanlığından sızdırıldığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. İddiaların Bakanlığı zan altında bıraktığı savunularak şu ifadelere yer verildi:
"Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından 'sızdırıldığı' beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır."
Açıklamada, doğrulanmamış içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden kamuoyuna taşındığı ileri sürüldü. Bakanlık, söz konusu içeriklerin ardından ortaya çıkan tartışmaların devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığını savundu.
Soruşturmanın deliller doğrultusunda sürdüğü belirtildi
Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasının ilgili kamu kurumlarının koordinasyonuyla yürütüldüğünü açıkladı. Süreçte iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşların haklarının korunmasının amaçlandığı, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında adli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.
Bakanlık, soruşturmanın siyasi tartışmaların konusu hâline getirilmesine yönelik girişimler bulunduğunu ileri sürdü. Açıklamada, adli makamların çalışmalarının mali veriler ve deliller esas alınarak devam ettiği vurgulandı.
Adalet Bakanlığından soruşturmaya ilişkin son mesaj
Bakanlık, soruşturmanın yürütülmesinde Cumhurbaşkanının takibi ve ilgili kurumların koordinasyonuna dikkat çekti. Açıklamada, vatandaşların haklarının korunması ve adli sürecin etkin şekilde işletilmesi için kurumsal sorumlulukların yerine getirildiği bildirildi.
Adalet Bakanlığı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir."
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