Bakan Yumaklı'dan "Yeşil Vatan"ı korumak için duyarlılık çağrısı
Bakan Yumaklı'dan "Yeşil Vatan"ı korumak için duyarlılık çağrısı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, meteorolojik veriler doğrultusunda Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğunu belirterek "Yeşil Vatan"ı korumak için duyarlılık çağrısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 10:32
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 10:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı "Yeşil Vatan için kritik uyarı" başlıklı açıklamada, özellikle bugün ve yarın için kritik bir döneme girildiğine dikkati çekti.
Meteorolojik tahminlere işaret eden Yumaklı; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere kıyı bölgelerinde rüzgarın yangın riskini tetikleyecek seviyede şiddetli esmesinin beklendiğini ifade etti.
Yangınların önlenmesi amacıyla vatandaşların kurallara hassasiyetle uymasını isteyen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti;
Lütfen bu süreçte: Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim.
Yeşil Vatan’ımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir. Devletimizin tüm imkânları ve orman kahramanlarımızın fedakâr mücadelesi kararlılıkla sürerken; bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz.
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Bakan Yumaklı'dan "Yeşil Vatan"ı korumak için duyarlılık çağrısı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, meteorolojik veriler doğrultusunda Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğunu belirterek "Yeşil Vatan"ı korumak için duyarlılık çağrısında bulundu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı "Yeşil Vatan için kritik uyarı" başlıklı açıklamada, özellikle bugün ve yarın için kritik bir döneme girildiğine dikkati çekti.
Meteorolojik tahminlere işaret eden Yumaklı; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere kıyı bölgelerinde rüzgarın yangın riskini tetikleyecek seviyede şiddetli esmesinin beklendiğini ifade etti.
Yangınların önlenmesi amacıyla vatandaşların kurallara hassasiyetle uymasını isteyen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti;
Lütfen bu süreçte: Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim.
Yeşil Vatan’ımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir. Devletimizin tüm imkânları ve orman kahramanlarımızın fedakâr mücadelesi kararlılıkla sürerken; bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz.
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