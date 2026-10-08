Bakan Memişoğlu: 5 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir
Bakan Memişoğlu: 5 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Maltepe'de çöken binadan yaralı kurtulan 5 vatandaşın tedavilerinin hastanede devam ettiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 10:41
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 10:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bina çökmesinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yaralılara şifa dileğinde bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Olaydan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."
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Bakan Memişoğlu: 5 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Maltepe'de çöken binadan yaralı kurtulan 5 vatandaşın tedavilerinin hastanede devam ettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bina çökmesinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yaralılara şifa dileğinde bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Olaydan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."
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