Bakan Kurum COP31'de konuştu: "Kaderlerimiz birbirine bağlı"
Bakan Kurum COP31'de konuştu: "Kaderlerimiz birbirine bağlı"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Hiçbir ülkenin iklim krizinin etkilerinden tek başına korunamayacağını belirten Kurum, ortak hedeflerin somut kararlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin küresel iklim çalışmalarına katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade eden Kurum, zirveye katılan ülkelere dayanışma çağrısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 22:10
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 22:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya'daki programda farklı ülkelerden katılımcılara seslenen Bakan Kurum, iklim değişikliğinin sınırları aşan etkilerine değindi. Kurum, ülkelerin farklı coğrafi ve siyasi koşullara sahip olmasına rağmen iklim değişikliğinin sonuçlarından ortak biçimde etkilendiğini belirtti.
Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Tarihte bugün hiç olmadığımız kadar birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Hiçbir ülke ne kadar güçlü olursa olsun iklim krizinin karşısında tek başına güvenli olmaz. Hiçbir sınır yükselen denizleri durduramaz, hiçbir duvar kuraklığın önüne geçemez, hiçbir bayrak fırtınanın yönünü değiştiremez."
İklim değişikliğinin ülkeler arasında ortak sorumluluk oluşturduğunu vurgulayan Kurum, uluslararası dayanışmanın artırılması gerektiğini ifade etti.
Kaderlerimiz birbirine bağlı
Bakan Kurum, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik etkilerinin bulunduğunu belirtti. Kuraklıkla mücadele eden çiftçiler, deniz seviyesindeki yükselmeden etkilenen kıyı bölgelerinde yaşayan aileler ve gelecek nesillerin iklim politikalarının merkezinde yer alması gerektiğini söyledi.
Kurum, iklim değişikliğinin ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılığı ortaya koyduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"İklim değişikliği bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kaderlerimiz birbirine bağlıdır."
Bakan Kurum, alınacak kararların yalnızca bugünün koşullarını değil, gelecek nesillerin yaşam şartlarını da etkileyeceğini ifade etti.
İklim taahhütlerinin uygulamaya geçirilmesi gerektiğini söyledi
COP31 kapsamında yürütülen çalışmaların yalnızca yeni hedefler belirlemekle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kurum, daha önce verilen taahhütlerin hayata geçirilmesinin önemine değindi.
Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Biz burada yalnızca yeni hedefler belirlemek için bulunmuyoruz. Burada verilen sözlerin hayata geçtiği bir geleceğin temellerini atmak için bulunuyoruz."
Kurum, iklim politikalarında alınan kararların uygulanmasının gelecek nesiller açısından belirleyici olacağını belirtti. Uluslararası toplantılarda kabul edilen hedeflerin somut uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye'den 196 ülkeye dayanışma mesajı
Türkiye'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmaya hazır olduğunu belirten Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kamu kurumları ve toplumun farklı kesimleriyle çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.
Kurum, Türkiye'nin daha adil, güvenli ve yaşanabilir bir dünya hedefi doğrultusunda uluslararası iş birliğine önem verdiğini ifade etti. Konuşmasında 196 ülkeye atıfta bulunan Kurum, ortak kararların alınması ve uygulanması için dayanışma çağrısı yaptı.
İklim politikalarında gelecek nesillere vurgu
Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede gelecek nesillerin haklarının korunması gerektiğini belirtti. Çocukların gelecekte karşılaşacağı çevresel koşulların bugünden alınacak kararlarla şekilleneceğini ifade etti.
İklim politikalarında yalnızca hedeflerin açıklanmasının yeterli olmadığını dile getiren Kurum, ülkelerin verdikleri taahhütleri uygulamaya geçirmesi gerektiğini söyledi.
Konuşmasının sonunda zirveye katılan ülke temsilcilerine teşekkür eden Kurum, katılımcıları dostluk, dayanışma ve ortak geleceğe sahip çıkmaya davet etti.
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Bakan Kurum COP31'de konuştu: "Kaderlerimiz birbirine bağlı"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Hiçbir ülkenin iklim krizinin etkilerinden tek başına korunamayacağını belirten Kurum, ortak hedeflerin somut kararlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin küresel iklim çalışmalarına katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade eden Kurum, zirveye katılan ülkelere dayanışma çağrısında bulundu.
Antalya'daki programda farklı ülkelerden katılımcılara seslenen Bakan Kurum, iklim değişikliğinin sınırları aşan etkilerine değindi. Kurum, ülkelerin farklı coğrafi ve siyasi koşullara sahip olmasına rağmen iklim değişikliğinin sonuçlarından ortak biçimde etkilendiğini belirtti.
Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
İklim değişikliğinin ülkeler arasında ortak sorumluluk oluşturduğunu vurgulayan Kurum, uluslararası dayanışmanın artırılması gerektiğini ifade etti.
Kaderlerimiz birbirine bağlı
Bakan Kurum, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik etkilerinin bulunduğunu belirtti. Kuraklıkla mücadele eden çiftçiler, deniz seviyesindeki yükselmeden etkilenen kıyı bölgelerinde yaşayan aileler ve gelecek nesillerin iklim politikalarının merkezinde yer alması gerektiğini söyledi.
Kurum, iklim değişikliğinin ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılığı ortaya koyduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
Bakan Kurum, alınacak kararların yalnızca bugünün koşullarını değil, gelecek nesillerin yaşam şartlarını da etkileyeceğini ifade etti.
İklim taahhütlerinin uygulamaya geçirilmesi gerektiğini söyledi
COP31 kapsamında yürütülen çalışmaların yalnızca yeni hedefler belirlemekle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kurum, daha önce verilen taahhütlerin hayata geçirilmesinin önemine değindi.
Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Kurum, iklim politikalarında alınan kararların uygulanmasının gelecek nesiller açısından belirleyici olacağını belirtti. Uluslararası toplantılarda kabul edilen hedeflerin somut uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye'den 196 ülkeye dayanışma mesajı
Türkiye'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmaya hazır olduğunu belirten Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kamu kurumları ve toplumun farklı kesimleriyle çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.
Kurum, Türkiye'nin daha adil, güvenli ve yaşanabilir bir dünya hedefi doğrultusunda uluslararası iş birliğine önem verdiğini ifade etti. Konuşmasında 196 ülkeye atıfta bulunan Kurum, ortak kararların alınması ve uygulanması için dayanışma çağrısı yaptı.
İklim politikalarında gelecek nesillere vurgu
Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede gelecek nesillerin haklarının korunması gerektiğini belirtti. Çocukların gelecekte karşılaşacağı çevresel koşulların bugünden alınacak kararlarla şekilleneceğini ifade etti.
İklim politikalarında yalnızca hedeflerin açıklanmasının yeterli olmadığını dile getiren Kurum, ülkelerin verdikleri taahhütleri uygulamaya geçirmesi gerektiğini söyledi.
Konuşmasının sonunda zirveye katılan ülke temsilcilerine teşekkür eden Kurum, katılımcıları dostluk, dayanışma ve ortak geleceğe sahip çıkmaya davet etti.
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