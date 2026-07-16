Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirttiği Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesini, bağışların toplanması ve harcanmasına ilişkin mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 22:20
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 22:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gürlek, 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlar tarafından yapılan bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanet edildiğini belirtti. Bu bağışların amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesinin, kamu vicdanı ile adalet ve devlete duyulan güven açısından önem taşıdığını ifade etti.
Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesinin, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar tüm mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler çerçevesinde incelenmesini sağlayacağı belirtildi.
Deprem bağışlarına ilişkin değerlendirme
Bakan Gürlek, Türk milletinin yardımseverlik ve dayanışma kültürüne vurgu yaparak, iyi niyetle yapılan bağışların amacına uygun şekilde kullanılmasının önemine işaret etti. Yardımseverlik duygusunun istismar edilmesine izin verilmeyeceğini belirten Gürlek, iddiaların hukuk çerçevesinde titizlikle araştırıldığını kaydetti.
Gürlek ayrıca, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın önemli unsurları olduğunu, ancak hiçbir kişi veya kurumun hukuki denetimin dışında olmadığını ifade etti.
Türk yargısının delillere göre hareket ettiğini söyledi
Açıklamasında yargı süreçlerine de değinen Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı; algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır."
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Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirttiği Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesini, bağışların toplanması ve harcanmasına ilişkin mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi.
Gürlek, 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlar tarafından yapılan bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanet edildiğini belirtti. Bu bağışların amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesinin, kamu vicdanı ile adalet ve devlete duyulan güven açısından önem taşıdığını ifade etti.
Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesinin, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar tüm mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler çerçevesinde incelenmesini sağlayacağı belirtildi.
Deprem bağışlarına ilişkin değerlendirme
Bakan Gürlek, Türk milletinin yardımseverlik ve dayanışma kültürüne vurgu yaparak, iyi niyetle yapılan bağışların amacına uygun şekilde kullanılmasının önemine işaret etti. Yardımseverlik duygusunun istismar edilmesine izin verilmeyeceğini belirten Gürlek, iddiaların hukuk çerçevesinde titizlikle araştırıldığını kaydetti.
Gürlek ayrıca, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın önemli unsurları olduğunu, ancak hiçbir kişi veya kurumun hukuki denetimin dışında olmadığını ifade etti.
Türk yargısının delillere göre hareket ettiğini söyledi
Açıklamasında yargı süreçlerine de değinen Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
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