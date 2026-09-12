Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül darbesine yönelik sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Bakan Gürlek mesajında, 'Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 12.09.2026 11:47
Haber Güncellenme Tarihi: 12.09.2026 11:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gürlek 12 Eylül darbesine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül 1980 darbesiyle askerî vesayet, milletimizin iradesini gasp etmiş; sivil siyaseti kesintiye uğratarak ülkemizin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bırakmıştır.
12 Eylül, millî iradenin üzerinde vesayet kurmaya çalışan anlayışın demokrasi tarihimizdeki en ağır örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır.
O nedenle Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır.
Milletimizin ortak iradesini esas alan; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, millî iradenin üzerinde hiçbir vesayet odağının bulunmadığı daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
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Bakan Gürlek'ten 12 Eylül darbesi mesajı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül darbesine yönelik sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Bakan Gürlek mesajında, 'Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır.' dedi.
Bakan Gürlek 12 Eylül darbesine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül 1980 darbesiyle askerî vesayet, milletimizin iradesini gasp etmiş; sivil siyaseti kesintiye uğratarak ülkemizin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bırakmıştır.
12 Eylül, millî iradenin üzerinde vesayet kurmaya çalışan anlayışın demokrasi tarihimizdeki en ağır örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır.
O nedenle Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır.
Milletimizin ortak iradesini esas alan; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, millî iradenin üzerinde hiçbir vesayet odağının bulunmadığı daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
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