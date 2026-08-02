Bakan Gürlek orman yangını soruşturmalarında son durumu açıkladı
Bakan Gürlek orman yangını soruşturmalarında son durumu açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınına ilişkin adli soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, soruşturmalar kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 15:11
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 15:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Akın Gürlek, yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 29 şüphelinin belirlendiğini açıkladı. Açıklamaya göre 6 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Gözaltındaki 6 şüpheli hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Deliller çok yönlü inceleniyor
Gürlek, her yangının olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik veriler doğrultusunda ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini ifade etti. Cumhuriyet başsavcılıklarının ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı süreci takip ediyor
Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri düzenli olarak takip ettiğini belirtti. Açıklamada, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyon içinde adli takip çalışmalarını yürüttüğü bilgisi de yer aldı.
Faili meçhul kalmasına izin verilmeyecek
Akın Gürlek, yangınların kusur ve sorumluluk zincirinin tüm yönleriyle araştırıldığını belirterek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir. Ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına sebebiyet verenler de bilmelidir ki yaptıkları yanlarına kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Gürlek, delillerin eksiksiz şekilde toplanacağını, sorumluların adalet önüne çıkarılacağını ve kanunlarda öngörülen tedbir ile yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını belirtti. Ayrıca başsavcılıklar ile kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
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Bakan Gürlek orman yangını soruşturmalarında son durumu açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınına ilişkin adli soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, soruşturmalar kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Akın Gürlek, yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 29 şüphelinin belirlendiğini açıkladı. Açıklamaya göre 6 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Gözaltındaki 6 şüpheli hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Deliller çok yönlü inceleniyor
Gürlek, her yangının olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik veriler doğrultusunda ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini ifade etti. Cumhuriyet başsavcılıklarının ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı süreci takip ediyor
Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri düzenli olarak takip ettiğini belirtti. Açıklamada, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyon içinde adli takip çalışmalarını yürüttüğü bilgisi de yer aldı.
Faili meçhul kalmasına izin verilmeyecek
Akın Gürlek, yangınların kusur ve sorumluluk zincirinin tüm yönleriyle araştırıldığını belirterek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir. Ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına sebebiyet verenler de bilmelidir ki yaptıkları yanlarına kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Gürlek, delillerin eksiksiz şekilde toplanacağını, sorumluların adalet önüne çıkarılacağını ve kanunlarda öngörülen tedbir ile yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını belirtti. Ayrıca başsavcılıklar ile kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
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