Bakan Gürlek duyurdu! 19 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! 19 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan kimliği belirsiz erkek cesedine ilişkin dosyanın, yaklaşık 19 yıl sonra yeniden yürütülen çalışmalarla aydınlatıldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:29
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 15:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının, milletin adalete olan güveninin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda dosyanın yeniden ele alındığını aktaran Gürlek, Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıkları ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cesedin, 2007 yılından bu yana herhangi bir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğunun DNA incelemesiyle tespit edildiğini ifade etti.
Gürlek, yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosyada elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları doğrultusunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve şüphelilerin gözaltına alındığını kaydetti.
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Bakan Gürlek duyurdu! 19 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan kimliği belirsiz erkek cesedine ilişkin dosyanın, yaklaşık 19 yıl sonra yeniden yürütülen çalışmalarla aydınlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının, milletin adalete olan güveninin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda dosyanın yeniden ele alındığını aktaran Gürlek, Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıkları ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cesedin, 2007 yılından bu yana herhangi bir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğunun DNA incelemesiyle tespit edildiğini ifade etti.
Gürlek, yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosyada elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları doğrultusunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve şüphelilerin gözaltına alındığını kaydetti.
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