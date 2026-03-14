Bakan Fidan: Savaş tüm bölgeye yayıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın tüm bölgeye yayıldığını belirtirken, Türkiye hava sahasında düşen füzelerle ilgili, “Bu üzücü olayla ilgili olarak İranlı muhataplarımızla doğrudan görüşmelerimizi sürdürüyoruz.” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 19:10
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 19:13
Kaynak:
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile Ortak Basın Toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Savaşın tüm bölgeye yayılması kaygı verici bir durumdur. Küresel ekonomik istikrarı da ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu savaşa bir an önce son verilmesi elzemdir. Tüm tarafların diplomasi masasına dönmeleri gerekmektedir. Türkiye olarak bu yöndeki çabalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız.” dedi.
İran tarafından ateşlenen ve Türkiye hava sahasında düşen füzeler hakkında da konuşan Fidan, “Barış ve istikrar için gösterdiğimiz samimi çaba, milli güvenliğimizden ödün vereceğimiz anlamına gelmemelidir. Dün bir füze daha havada imha edilmiştir. Bu üzücü olayla ilgili olarak İranlı muhataplarımızla doğrudan temas halindeyiz.” ifadelerini kullandı.
Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; “İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir gerginlik yaratacak tehlikeli bir adımdır. Netanyahu'nun (Lübnan’da) Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir çatışmaya yönelmesinden endişe duyuyoruz”
“Savaştan önce başından itibaren yaptığımız uyarıların ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Bu savaşın öngörülemez şekilde yayılacağını söylemiştik. Bu nedenle bir an önce diplomasi yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bölgede İran'a yönelik saldırılar devam ettikçe, İran'ın da bölge ülkelerine yönelik saldırıları sürecek, bu da içinden çıkılamaz bir kısır döngüye dönüşecektir. Bu savaş dünya ekonomisine de büyük zarar verme potansiyeline sahiptir. İlk etkileri şimdiden görülmeye başlanmıştır.
Türkiye her türlü provokasyona karşı kararlılıkla duracaktır. Bu haksız savaşta yer almak istememektedir Türkiye. Ülke olarak caydırıcılık kapasitemiz son derece yüksektir. Gücümüzü nerede ve ne zaman kullanacağımız konusunda her zaman bir stratejimiz bulunmaktadır. İran'a yapılan saldırılar en kısa sürede durmalıdır, İran'ın da bölge ülkelerine yönelik saldırıları durmalıdır. Diğer ülkeler de provokasyonlara kapılmamalıdır. İranlı meslektaşlarım bu son olayla ilgili de sorumluluktan kaçmaktadırlar. Elde teknik veriler bulunmaktadır, bunları askeri düzeyde değerlendiriyoruz. "
