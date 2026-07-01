Bakan Fidan dikkat çekti: Türkiye'yi aynı anda ziyaret etmeleri önemliydi
Bakan Fidan dikkat çekti: Türkiye'yi aynı anda ziyaret etmeleri önemliydi
Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB heyetinin Türkiye ziyaretinin önemine dikkat çekerek, '3 komiserin aynı anda ziyaret etmesi önemli bir aşamaydı.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:08
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 15:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ortak basın toplantısında konuştu.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;
Kırgızistan ile bütün konularda aynı yerde duruyoruz. Kardeşliğin gereği de bu.
Ukrayna konusu ve devam eden savaşın etkileri ve daha da tehlikeli bir şekilde yayılma riskini masaya yatırdık. Amacımız ve isteğimiz odur ki bir an önce savaşın durması ve kapsamlı bir barış görüşmelerinin başlaması gerekiyor.
İran konusunda ABD ile varılan mutabakattan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. İran politikaları Türk devletlerini de yakından ilgilendirmekte. O konuda da gerekli görüş alışverişini yaptık.
Türkiye'nin bulunduğu hinterlandı doğrudan ilgilendiren başta Filistin meselesi olmak üzere; Filistin, Gazze, Lübnan, Suriye konularının teker teker üzerinden geçtik. Netanyahu'nun yayılmacı politikası bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşı, yıkımı ve soykırımı destekleyen bir politika. Bu politikanın durdurulması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz konusunu ele aldık.
Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun bugünkü toplantısında aldığımız bazı kararlar var. Bunları sistemli olarak not ettik.
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Bakan Fidan dikkat çekti: Türkiye'yi aynı anda ziyaret etmeleri önemliydi
Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB heyetinin Türkiye ziyaretinin önemine dikkat çekerek, '3 komiserin aynı anda ziyaret etmesi önemli bir aşamaydı.' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ortak basın toplantısında konuştu.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;
Kırgızistan ile bütün konularda aynı yerde duruyoruz. Kardeşliğin gereği de bu.
Ukrayna konusu ve devam eden savaşın etkileri ve daha da tehlikeli bir şekilde yayılma riskini masaya yatırdık. Amacımız ve isteğimiz odur ki bir an önce savaşın durması ve kapsamlı bir barış görüşmelerinin başlaması gerekiyor.
İran konusunda ABD ile varılan mutabakattan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. İran politikaları Türk devletlerini de yakından ilgilendirmekte. O konuda da gerekli görüş alışverişini yaptık.
Türkiye'nin bulunduğu hinterlandı doğrudan ilgilendiren başta Filistin meselesi olmak üzere; Filistin, Gazze, Lübnan, Suriye konularının teker teker üzerinden geçtik. Netanyahu'nun yayılmacı politikası bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşı, yıkımı ve soykırımı destekleyen bir politika. Bu politikanın durdurulması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz konusunu ele aldık.
Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun bugünkü toplantısında aldığımız bazı kararlar var. Bunları sistemli olarak not ettik.
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