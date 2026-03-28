Bakan Fidan: Bu savaşın bitmesi gerekiyor, tek çıkış diplomasi

İstanbul'da 'STRATCOM Zirvesi 2026' programında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD/İsrail-İran savaşıyla ilgili, 'Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor, tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir.' dedi.

Haber Giriş Tarihi: 28.03.2026 12:00
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da "STRATCOM Zirvesi 2026" programında konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Bu sistem sürdürülebilir değil.

* Başkan Erdoğan uluslararası kurumların reformunu istedi.

* Daha büyük bir savaşa yöneliyoruz. Bölge ülkelerin çatışmaya sürüklenmesine karşıyız. Tüm dünya bunun bedelini ödemekte.

* Bu savaşın bitmesi gerekiyor, tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir.

* Netanyahu'nun yaklaşımına izin verilmemeli.

* Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz. Bu aslında küresel düzenin geldiği noktayı gösteriyor.

* Kamuoyu artık manipüle edilemiyor. Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor.

* Orta Doğu'daki savaşın bedelini dünya ödüyor. Ortak vicdanın bastırılması mümkün değil.

* Artık sağlıklı veri daha önemli. Anlatılanların nereye kadar ulaştığı da çok önemli.

