Bakan Fidan: Bu savaşın bitmesi gerekiyor, tek çıkış diplomasi
Bakan Fidan: Bu savaşın bitmesi gerekiyor, tek çıkış diplomasi
İstanbul'da 'STRATCOM Zirvesi 2026' programında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD/İsrail-İran savaşıyla ilgili, 'Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor, tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 28.03.2026 12:00
Haber Güncellenme Tarihi: 28.03.2026 12:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da "STRATCOM Zirvesi 2026" programında konuştu.
Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Bu sistem sürdürülebilir değil.
* Başkan Erdoğan uluslararası kurumların reformunu istedi.
* Daha büyük bir savaşa yöneliyoruz. Bölge ülkelerin çatışmaya sürüklenmesine karşıyız. Tüm dünya bunun bedelini ödemekte.
* Bu savaşın bitmesi gerekiyor, tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir.
* Netanyahu'nun yaklaşımına izin verilmemeli.
* Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz. Bu aslında küresel düzenin geldiği noktayı gösteriyor.
* Kamuoyu artık manipüle edilemiyor. Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor.
* Orta Doğu'daki savaşın bedelini dünya ödüyor. Ortak vicdanın bastırılması mümkün değil.
* Artık sağlıklı veri daha önemli. Anlatılanların nereye kadar ulaştığı da çok önemli.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakan Fidan: Bu savaşın bitmesi gerekiyor, tek çıkış diplomasi
İstanbul'da 'STRATCOM Zirvesi 2026' programında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD/İsrail-İran savaşıyla ilgili, 'Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor, tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir.' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da "STRATCOM Zirvesi 2026" programında konuştu.
Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Bu sistem sürdürülebilir değil.
* Başkan Erdoğan uluslararası kurumların reformunu istedi.
* Daha büyük bir savaşa yöneliyoruz. Bölge ülkelerin çatışmaya sürüklenmesine karşıyız. Tüm dünya bunun bedelini ödemekte.
* Bu savaşın bitmesi gerekiyor, tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir.
* Netanyahu'nun yaklaşımına izin verilmemeli.
* Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz. Bu aslında küresel düzenin geldiği noktayı gösteriyor.
* Kamuoyu artık manipüle edilemiyor. Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor.
* Orta Doğu'daki savaşın bedelini dünya ödüyor. Ortak vicdanın bastırılması mümkün değil.
* Artık sağlıklı veri daha önemli. Anlatılanların nereye kadar ulaştığı da çok önemli.
Çok Okunanlar