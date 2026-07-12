Bakan Çiftçi'den Terörsüz Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan, projenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken NATO Zirvesi güvenliğine de değindi.
Haber Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:50
Haber Güncellenme Tarihi: 12.07.2026 11:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek güvenlik faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" projesinin devam ettiğini ve başarıya ulaşacağına inandığını ifade etti. Bakan ayrıca bölgedeki güvenlik faaliyetleri ile NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Sürece ilişkin yapılacak uygulamalar ve resmi açıklamalar önümüzdeki dönemde de yakından takip edilecek.
Şemdinli'deki stratejik üs bölgesi ziyaret edildi
Mustafa Çiftçi'ye ziyarette Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut eşlik etti. Heyet, Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak görev yapan personelle bir araya geldi ve komutanlardan bölgedeki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.
Açıklamasında üs bölgesinin stratejik konumuna dikkat çeken Çiftçi, İran sınırına yaklaşık 7,5 kilometre, Irak sınırına ise 28 kilometre uzaklıkta bulunduklarını belirtti. Güvenlik güçlerinin sınır hattındaki görevleri sayesinde vatandaşların günlük yaşamlarını güven içinde sürdürdüğünü ifade eden Çiftçi, şehitleri rahmetle andı, gazilere sağlıklı ve uzun ömür diledi.
NATO Zirvesi için üç katmanlı güvenlik planı uygulandı
Bakan Çiftçi, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında üç katmanlı güvenlik planının hayata geçirildiğini söyledi. Açıklamasına göre Ankara çevresindeki iller birinci, çevre iller ve liman şehirleri ikinci, sınır illeri ise üçüncü güvenlik katmanını oluşturdu.
Çiftçi, Hakkari'nin de üçüncü güvenlik katmanında yer aldığını belirterek sınır bölgelerinde görev yapan jandarma personelinin yürüttüğü faaliyetlerin zirvenin güvenli şekilde tamamlanmasına katkı sağladığını ifade etti. Görev alan asker, polis, jandarma ve güvenlik korucularına teşekkür etti.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama
Bakan Çiftçi, bölgenin artık geçmişte olduğu gibi terörle mücadele operasyonlarından ziyade asayiş faaliyetleriyle öne çıktığını söyledi. Şemdinli ve çevresinde güvenlik birimlerinin ağırlıklı olarak kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Çiftçi, açıklamasında, "Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda bölgede görev yapan güvenlik personeline başarı dileklerini iletti.
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Bakan Çiftçi'den Terörsüz Türkiye mesajı
Dışişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan, projenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken NATO Zirvesi güvenliğine de değindi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek güvenlik faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" projesinin devam ettiğini ve başarıya ulaşacağına inandığını ifade etti. Bakan ayrıca bölgedeki güvenlik faaliyetleri ile NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Sürece ilişkin yapılacak uygulamalar ve resmi açıklamalar önümüzdeki dönemde de yakından takip edilecek.
Şemdinli'deki stratejik üs bölgesi ziyaret edildi
Mustafa Çiftçi'ye ziyarette Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut eşlik etti. Heyet, Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak görev yapan personelle bir araya geldi ve komutanlardan bölgedeki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.
Açıklamasında üs bölgesinin stratejik konumuna dikkat çeken Çiftçi, İran sınırına yaklaşık 7,5 kilometre, Irak sınırına ise 28 kilometre uzaklıkta bulunduklarını belirtti. Güvenlik güçlerinin sınır hattındaki görevleri sayesinde vatandaşların günlük yaşamlarını güven içinde sürdürdüğünü ifade eden Çiftçi, şehitleri rahmetle andı, gazilere sağlıklı ve uzun ömür diledi.
NATO Zirvesi için üç katmanlı güvenlik planı uygulandı
Bakan Çiftçi, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında üç katmanlı güvenlik planının hayata geçirildiğini söyledi. Açıklamasına göre Ankara çevresindeki iller birinci, çevre iller ve liman şehirleri ikinci, sınır illeri ise üçüncü güvenlik katmanını oluşturdu.
Çiftçi, Hakkari'nin de üçüncü güvenlik katmanında yer aldığını belirterek sınır bölgelerinde görev yapan jandarma personelinin yürüttüğü faaliyetlerin zirvenin güvenli şekilde tamamlanmasına katkı sağladığını ifade etti. Görev alan asker, polis, jandarma ve güvenlik korucularına teşekkür etti.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama
Bakan Çiftçi, bölgenin artık geçmişte olduğu gibi terörle mücadele operasyonlarından ziyade asayiş faaliyetleriyle öne çıktığını söyledi. Şemdinli ve çevresinde güvenlik birimlerinin ağırlıklı olarak kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Çiftçi, açıklamasında, "Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda bölgede görev yapan güvenlik personeline başarı dileklerini iletti.
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