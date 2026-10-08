Bakan Çiftçi: 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor
Bakan Çiftçi: 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çöken binaya ilişkin, "Enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, üst katlarda bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 09:39
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 09:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına dair son durumu paylaştı. Bakan Çiftçi, enkazdan 5 kişinin sağ çıkarıldığını, 4 vatandaşla irtibat kurulduğunu ve olayın aydınlatılması için 2 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Maltepe'deki bina çökmesine ilişkin son bilgileri aktardı. Enkaz altındakilerin durumu ve kurtarma çalışmalarındaki son gelişmeler haberimizde.
Bakan Çiftçi Sosyal Medyada Paylaştı: "Tüm İmkânlarımızla Sahadayız"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından sürdürülen arama kurtarma operasyonlarına ilişkin bilgileri sosyal medyada paylaştı.
Arama kurtarma çalışmalarının tüm kurumların koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Bakan Çiftçi, "Şu ana kadar enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.
2 Mülkiye Müfettişi Görevlendirildi
Önceliklerinin enkaz altındaki her bir vatandaşa ulaşarak onları sağlıkla ailelerine kavuşturmak olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, facianın tüm yönleriyle araştırılması için adımların atıldığını bildirdi. Çiftçi, "Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 Mülkiye Müfettişimiz çalışmalara başlamıştır." bilgisini verdi.
Bakan Çiftçi açıklamasını, yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyerek ve Maltepeli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek tamamladı.
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Bakan Çiftçi: 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çöken binaya ilişkin, "Enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, üst katlarda bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına dair son durumu paylaştı. Bakan Çiftçi, enkazdan 5 kişinin sağ çıkarıldığını, 4 vatandaşla irtibat kurulduğunu ve olayın aydınlatılması için 2 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Maltepe'deki bina çökmesine ilişkin son bilgileri aktardı. Enkaz altındakilerin durumu ve kurtarma çalışmalarındaki son gelişmeler haberimizde.
Bakan Çiftçi Sosyal Medyada Paylaştı: "Tüm İmkânlarımızla Sahadayız"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından sürdürülen arama kurtarma operasyonlarına ilişkin bilgileri sosyal medyada paylaştı.
Arama kurtarma çalışmalarının tüm kurumların koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Bakan Çiftçi, "Şu ana kadar enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.
2 Mülkiye Müfettişi Görevlendirildi
Önceliklerinin enkaz altındaki her bir vatandaşa ulaşarak onları sağlıkla ailelerine kavuşturmak olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, facianın tüm yönleriyle araştırılması için adımların atıldığını bildirdi. Çiftçi, "Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 Mülkiye Müfettişimiz çalışmalara başlamıştır." bilgisini verdi.
Bakan Çiftçi açıklamasını, yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyerek ve Maltepeli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek tamamladı.
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