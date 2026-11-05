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Bahçelievler'de toprak kaydı: 2 işçi toprak altında kaldı
Bahçelievler'de inşaatta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu bazı işçiler göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin göçük altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.
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