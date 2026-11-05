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Bahçelievler'de toprak kaydı: 2 işçi toprak altında kaldı

Bahçelievler'de inşaatta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 15:12
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 15:11
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçelievler'de toprak kaydı: 2 işçi toprak altında kaldı

Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu bazı işçiler göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin göçük altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.

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