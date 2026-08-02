Bahçeli TBMM'deki yeni aşamaya dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkgün'e açıklama yapan Bahçeli, TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarının ardından sürecin hukuki altyapısını oluşturacak yasa yapımı aşamasında önemli bir eşiğe gelindiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 12:24
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 12:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmalarını tamamlayarak detaylı raporunu hazırladığını ifade etti.
Terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu belirten Bahçeli, sürecin sağlam bir hukuki çerçeveye kavuşturulması amacıyla yasa yapımı aşamasında önemli bir noktaya ulaşıldığını söyledi.
Çerçeve yasaya destek çağrısı
Bahçeli, konunun siyasi tartışmaların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek tüm siyasi partilere çağrıda bulundu.
Meseleye siyaset üstü bir anlayışla yaklaşılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, hazırlanacak çerçeve yasaya tam destek verilmesini istedi.
Toplumsal mutabakat vurgusu yaptı
Toplumsal uzlaşının önemine değinen Bahçeli, çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'yi ve Türk milletini ortak iradeyle geleceğe taşımanın önemine işaret eden Bahçeli, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Terörsüz Türkiye mesajı
Terörsüz Türkiye hedefini gelecek nesiller açısından tarihi bir sorumluluk olarak nitelendiren Bahçeli, bu politikanın demokratikleşme ile bin yıllık kardeşliğin geleceğe taşınmasına yönelik bir irade olduğunu ifade etti.
Hedefe ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirten Bahçeli, atılan adımlardan geri dönülmeyeceğini ve sürecin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını kaydetti.
Enerjide bağımsızlık değerlendirmesi
Bahçeli ayrıca Türkiye'nin bölgesel enerji dengelerinde önemli bir konuma ulaştığını belirterek enerji alanındaki gelişmelere de değindi.
Türkiye'nin enerji güvenliği ve istikrarında etkin rol üstlendiğini ifade eden Bahçeli, "Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin Kızılelmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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Bahçeli TBMM'deki yeni aşamaya dikkat çekti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkgün'e açıklama yapan Bahçeli, TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarının ardından sürecin hukuki altyapısını oluşturacak yasa yapımı aşamasında önemli bir eşiğe gelindiğini söyledi.
Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmalarını tamamlayarak detaylı raporunu hazırladığını ifade etti.
Terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu belirten Bahçeli, sürecin sağlam bir hukuki çerçeveye kavuşturulması amacıyla yasa yapımı aşamasında önemli bir noktaya ulaşıldığını söyledi.
Çerçeve yasaya destek çağrısı
Bahçeli, konunun siyasi tartışmaların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek tüm siyasi partilere çağrıda bulundu.
Meseleye siyaset üstü bir anlayışla yaklaşılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, hazırlanacak çerçeve yasaya tam destek verilmesini istedi.
Toplumsal mutabakat vurgusu yaptı
Toplumsal uzlaşının önemine değinen Bahçeli, çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'yi ve Türk milletini ortak iradeyle geleceğe taşımanın önemine işaret eden Bahçeli, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Terörsüz Türkiye mesajı
Terörsüz Türkiye hedefini gelecek nesiller açısından tarihi bir sorumluluk olarak nitelendiren Bahçeli, bu politikanın demokratikleşme ile bin yıllık kardeşliğin geleceğe taşınmasına yönelik bir irade olduğunu ifade etti.
Hedefe ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirten Bahçeli, atılan adımlardan geri dönülmeyeceğini ve sürecin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını kaydetti.
Enerjide bağımsızlık değerlendirmesi
Bahçeli ayrıca Türkiye'nin bölgesel enerji dengelerinde önemli bir konuma ulaştığını belirterek enerji alanındaki gelişmelere de değindi.
Türkiye'nin enerji güvenliği ve istikrarında etkin rol üstlendiğini ifade eden Bahçeli, "Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin Kızılelmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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