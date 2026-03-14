Bahçeli'den İlber Ortaylı paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli, “Alimin vefatı alemin vefatı olarak kabul edilse de; bu kıymetli tarih alimimiz, eserleriyle, düşünceleriyle, öğütleriyle ve ileri görüşleriyle milletimizin gönlünde daima yaşayacak ve yaşatılacaktır.” ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 20:36
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 20:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı, dün hayatını kaybetti.
Ortaylı'nın vefatının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Türk milletinin yetiştirdiği saygın ve değerli ilim insanı, kalemi ve söylemleriyle tarih bilincinin oluşmasına ve gelişmesine büyük katkıları bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Merhum Ortaylı, Türk düşünce hayatının önemli ve aydın figürlerinden biriydi. Türk tarihinin derinliklerini anlamayı başarmış, bunu aynı zamanda akıcı ve anlaşılır bir dil ve üslup becerisiyle anlatmayı, tanıtmayı ve sunmayı yetkin birikimiyle tamamlamış, değerli bir şahsiyetti.
Alimin vefatı alemin vefatı olarak kabul edilse de; bu tarih alimimiz eserleriyle, düşünceleriyle, öğütleriyle ve ileri görüşleriyle milletimizin gönlünde daima yaşayacak ve yaşatılacaktır.
Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine, Türk akademik camiasına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum.”
ORTAYLI'NIN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
İlber Ortaylı için ilk tören 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00'de uzun yıllar görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenecek. Buradaki anma töreninin ardından cenazesi Fatih Camii'ne getirilecek. Ortaylı, Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından dualarla Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bahçeli'den İlber Ortaylı paylaşımı
