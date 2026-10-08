Atilla Taş'ın kızı 14'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi
Atilla Taş'ın kızı 14'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir apartmanın 14'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, ölümün nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 18:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Sezen Taş, sitedeki bir apartmanın 14'üncü katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sezen Taş'ın cenazesi otopsiye gönderildi
Olay yerindeki incelemelerin ardından Sezen Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın meydana geliş koşullarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Sezen Taş'ın düşmesine yol açan koşullara ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ölüm nedeninin, otopsi bulguları ve soruşturma kapsamında yürütülecek incelemelerle netleştirilmesi bekleniyor.
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Atilla Taş'ın kızı 14'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir apartmanın 14'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, ölümün nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Sezen Taş, sitedeki bir apartmanın 14'üncü katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sezen Taş'ın cenazesi otopsiye gönderildi
Olay yerindeki incelemelerin ardından Sezen Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın meydana geliş koşullarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Sezen Taş'ın düşmesine yol açan koşullara ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ölüm nedeninin, otopsi bulguları ve soruşturma kapsamında yürütülecek incelemelerle netleştirilmesi bekleniyor.
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