Anneyle 2 kızının ardından acı detay! 20 yıllık hasret ölümle bitti
Anneyle 2 kızının ardından acı detay! 20 yıllık hasret ölümle bitti
Giresun'da boğulan anneyle 2 kızının ardından acı detaylar çıktı. Kırca Ailesi'nin yeni yaptırdıkları evi görmek için 20 yıl sonra memlekete geldiği, tatilin son günü dere kenarında piknik yaparken sele kapıldığı belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 09:08
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 09:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Giresun Görele'de Zıva Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan 4 kişilik aileden bir acı haber daha geldi. Olay yerinin 10 km uzaklığında cansız bedenleri bulunan Burcu (31) ve Burçin Kırca (26) kardeşlerin ardından eşi Zekiye Kırca'nın (55) cansız bedenine de ulaşıldı. Annenin cesedine, kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıktaki Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı.
Bir ailenin yok olduğu olayın ardından acı detaylar da ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan Kırca Ailesi'nin, Görele'deki Hamzalı Köyü'ne yaptırdıkları tek katlı evi görmek ve 10 günlük tatillerini geçirmek için tam 20 yıl aradan sonra memleketlerine döndüğü öğrenildi.
UYARIYA RAĞMEN PİKNİK!
İddiaya göre kız kardeşlerin ısrarı üzerine aile, dönüş yolculuğundan hemen önce piknik yapmak için Zıva Deresi kenarına gitti. Baba Mehmet Kırca'nın "Oraya gitmeyelim" uyarısına rağmen dere kenarına inen aile, dağlarda başlayan şiddetli yağışın aniden getirdiği sel sularına yakalandı.
SARILARAK CAN VERDİLER
Bulundukları bölgede yağmur yağmamasına rağmen bir anda gelen dev dalgalar aileyi içine aldı. Baba Kırca, kendi imkânlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken; anne ve iki kızı, birbirlerine sarılmış halde akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Burçin Kırca . Zekiye Kırca'nın cesedi 6 km uzakta bulundu. Burcu Kırca, İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.
'BENİ TEK BIRAKTINIZ'
Dere kenarında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mehmet Kırca, eşi ve kızlarına seslenerek, "Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım" ifadelerini kullandı.
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Anneyle 2 kızının ardından acı detay! 20 yıllık hasret ölümle bitti
Giresun'da boğulan anneyle 2 kızının ardından acı detaylar çıktı. Kırca Ailesi'nin yeni yaptırdıkları evi görmek için 20 yıl sonra memlekete geldiği, tatilin son günü dere kenarında piknik yaparken sele kapıldığı belirlendi.
Giresun Görele'de Zıva Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan 4 kişilik aileden bir acı haber daha geldi. Olay yerinin 10 km uzaklığında cansız bedenleri bulunan Burcu (31) ve Burçin Kırca (26) kardeşlerin ardından eşi Zekiye Kırca'nın (55) cansız bedenine de ulaşıldı. Annenin cesedine, kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıktaki Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı.
Bir ailenin yok olduğu olayın ardından acı detaylar da ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan Kırca Ailesi'nin, Görele'deki Hamzalı Köyü'ne yaptırdıkları tek katlı evi görmek ve 10 günlük tatillerini geçirmek için tam 20 yıl aradan sonra memleketlerine döndüğü öğrenildi.
UYARIYA RAĞMEN PİKNİK!
İddiaya göre kız kardeşlerin ısrarı üzerine aile, dönüş yolculuğundan hemen önce piknik yapmak için Zıva Deresi kenarına gitti. Baba Mehmet Kırca'nın "Oraya gitmeyelim" uyarısına rağmen dere kenarına inen aile, dağlarda başlayan şiddetli yağışın aniden getirdiği sel sularına yakalandı.
SARILARAK CAN VERDİLER
Bulundukları bölgede yağmur yağmamasına rağmen bir anda gelen dev dalgalar aileyi içine aldı. Baba Kırca, kendi imkânlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken; anne ve iki kızı, birbirlerine sarılmış halde akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Burçin Kırca . Zekiye Kırca'nın cesedi 6 km uzakta bulundu. Burcu Kırca, İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.
'BENİ TEK BIRAKTINIZ'
Dere kenarında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mehmet Kırca, eşi ve kızlarına seslenerek, "Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım" ifadelerini kullandı.
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