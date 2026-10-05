Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edilmesi üzerine güvenlik prosedürü başlatıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uçağın GAP Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptığını ve yolcuların tahliye edildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 23:07
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 23:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şanlıurfa Valiliği, Ankara-Şanlıurfa seferini gerçekleştiren yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edildiğini açıkladı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın verdiği bilgiye göre uçak saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket etti. Patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin not üzerine gerekli güvenlik tedbirleri devreye alındı.
Uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı.
Yolcular uçaktan tahliye edildi
Uçağın havalimanına inişinin ardından yolcular güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildi.
Vali Şıldak, uçakta 136 yolcunun bulunduğunu bildirdi. Yolcular ve mürettebat için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.
Uçakta patlayıcı bulunduğuna ilişkin not nedeniyle ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.
Uçakta patlayıcı araması yapılıyor
Yolcuların tahliyesinin ardından uçakta güvenlik prosedürleri kapsamında patlayıcı madde araması başlatıldı.
Yetkili ekiplerin uçakta gerçekleştireceği kontrollerin ardından notta yer alan ihbarın gerçek olup olmadığı belirlenecek.
Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda alınan güvenlik tedbirleri sürerken yapılacak incelemelerin sonucu ve yetkili makamlardan gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ankara Şanlıurfa uçağında patlayıcı alarmı
Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edilmesi üzerine güvenlik prosedürü başlatıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uçağın GAP Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptığını ve yolcuların tahliye edildiğini açıkladı.
Şanlıurfa Valiliği, Ankara-Şanlıurfa seferini gerçekleştiren yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edildiğini açıkladı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın verdiği bilgiye göre uçak saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket etti. Patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin not üzerine gerekli güvenlik tedbirleri devreye alındı.
Uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı.
Yolcular uçaktan tahliye edildi
Uçağın havalimanına inişinin ardından yolcular güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildi.
Vali Şıldak, uçakta 136 yolcunun bulunduğunu bildirdi. Yolcular ve mürettebat için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.
Uçakta patlayıcı bulunduğuna ilişkin not nedeniyle ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.
Uçakta patlayıcı araması yapılıyor
Yolcuların tahliyesinin ardından uçakta güvenlik prosedürleri kapsamında patlayıcı madde araması başlatıldı.
Yetkili ekiplerin uçakta gerçekleştireceği kontrollerin ardından notta yer alan ihbarın gerçek olup olmadığı belirlenecek.
Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda alınan güvenlik tedbirleri sürerken yapılacak incelemelerin sonucu ve yetkili makamlardan gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.
Çok Okunanlar